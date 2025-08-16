Svet

TRAMP NIJE POZVAO ZELENSKOG NAKON SASTANKA SA PUTINOM? "Fajnenšel tajms" - Situacija je čudna

Марија Стевановић
Marija Stevanović

16. 08. 2025. u 02:20

AMERIČKI predsednik Donald Tramp nije pozvao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, navodi dopisnik Fajnenšel tajmsa iz Ukrajine, Kristofer Miler.

ТРАМП НИЈЕ ПОЗВАО ЗЕЛЕНСКОГ НАКОН САСТАНКА СА ПУТИНОМ? Фајненшел тајмс - Ситуација је чудна

Foto: Profimedia

On je na društvenoj mreži Iks napisao da je izvor blizak Zelenskom nazvao situaciju „veoma čudnom“.

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin napustio je Aljasku nakon završenog sastanka sa Trampom. 

Kako javljaju mediji, planirani radni ručak je otkazan. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SALIVEN ZADOVOLJAN: Trampov doček Putina bio dostojan saveznika, a ne neprijateljske zemlje

SALIVEN ZADOVOLjAN: Trampov doček Putina bio dostojan saveznika, a ne neprijateljske zemlje