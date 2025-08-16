TRAMP NIJE POZVAO ZELENSKOG NAKON SASTANKA SA PUTINOM? "Fajnenšel tajms" - Situacija je čudna
AMERIČKI predsednik Donald Tramp nije pozvao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, navodi dopisnik Fajnenšel tajmsa iz Ukrajine, Kristofer Miler.
On je na društvenoj mreži Iks napisao da je izvor blizak Zelenskom nazvao situaciju „veoma čudnom“.
Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin napustio je Aljasku nakon završenog sastanka sa Trampom.
Kako javljaju mediji, planirani radni ručak je otkazan.
