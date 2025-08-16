"NAREDNI PUT U MOSKVI": Trampova poruka Putinu na kraju konferencije (FOTO)
VLADIMIR Putin i Donald Tranm obratili su se nakon sastanka na Aljasci.
- Naredni put u Moskvi - poručio je Putin Trampu na kraju obraćanja.
-Ovo je zanimljivo - odgovorio je Tramp.
Iako se tokom konferencije obraćao na ruskom jeziku, predsednik Putin je ovaj poziv Trampu na kraju konferencije uputio na ruskom.
Podsetimo, sastanak dvojice svetskih lidera trajao je više od dva i po sata.
Preporučujemo
SASTANAK TRAMPA I PUTINA TRAJE VIŠE OD DVA I PO ČASA: Nema naznaka kada će radni ručak
16. 08. 2025. u 00:14
SALIVEN ZADOVOLjAN: Trampov doček Putina bio dostojan saveznika, a ne neprijateljske zemlje
16. 08. 2025. u 00:03
ZAPAD U ŠOKU: Od „izolacije“ do crvenog tepiha za Putina na Aljasci
15. 08. 2025. u 23:33
ZAPADNI MEDIJI: Govor tela Putina i Trampa bio je „daleko od hladnog“
15. 08. 2025. u 22:51
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)