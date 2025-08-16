Svet

"NAREDNI PUT U MOSKVI": Trampova poruka Putinu na kraju konferencije (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

16. 08. 2025. u 01:09

VLADIMIR Putin i Donald Tranm obratili su se nakon sastanka na Aljasci.

Foto: Jutjub printskrin/fox

- Naredni put u Moskvi - poručio je Putin Trampu na kraju obraćanja.

-Ovo je zanimljivo - odgovorio je Tramp.

Iako se tokom konferencije obraćao na ruskom jeziku, predsednik Putin je ovaj poziv Trampu na kraju konferencije uputio na ruskom.

Podsetimo, sastanak dvojice svetskih lidera trajao je više od dva i po sata. 

Foto: Фото: AP Photo

