"DELOVAĆEMO KAO JEDNA PESNICA" Kac zapretio: Izrael je odlučan da pobedi Hamas u Gazi, oslobodi sve taoce i okonča rat
IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je pregledao vojni plan za zauzimanje grada Gaze, tokom sastanka sa načelnikom Generalštaba izraelske vojske Ejalom Zamirom i drugim visokim oficirima.
Na sastanku su predstavljeni glavni principi operacije zauzimanja grada Gaze i drugih područja palestinske enklave, gde Izrael još nije stekao potpunu kontrolu, a ovaj plan je odobrio izraelski bezbednosni kabinet ranije ove nedelje, prenosi Tajms of Izrael.
- Izrael je odlučan da pobedi Hamas u Gazi, oslobodi sve taoce i okonča rat - rekao je Kac, prema saopštenju iz njegovog kabineta.
On je dodao da „IDF (Izraelske odbrambene snage) mobiliše sve svoje snage i sprema se velikom snagom da sprovede odluku kabineta.
- Delovaćemo kao jedna pesnica dok se misija ne završi - poručio je Kac.
(Tanjug)
