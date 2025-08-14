Svet

"DELOVAĆEMO KAO JEDNA PESNICA" Kac zapretio: Izrael je odlučan da pobedi Hamas u Gazi, oslobodi sve taoce i okonča rat

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 08. 2025. u 17:42

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je pregledao vojni plan za zauzimanje grada Gaze, tokom sastanka sa načelnikom Generalštaba izraelske vojske Ejalom Zamirom i drugim visokim oficirima.

ДЕЛОВАЋЕМО КАО ЈЕДНА ПЕСНИЦА Кац запретио: Израел је одлучан да победи Хамас у Гази, ослободи све таоце и оконча рат

Foto: Shutterstock

Na sastanku su predstavljeni glavni principi operacije zauzimanja grada Gaze i drugih područja palestinske enklave, gde Izrael još nije stekao potpunu kontrolu, a ovaj plan je odobrio izraelski bezbednosni kabinet ranije ove nedelje, prenosi Tajms of Izrael.

- Izrael je odlučan da pobedi Hamas u Gazi, oslobodi sve taoce i okonča rat -  rekao je Kac, prema saopštenju iz njegovog kabineta.

On je dodao da „IDF (Izraelske odbrambene snage) mobiliše sve svoje snage i sprema se velikom snagom da sprovede odluku kabineta.

- Delovaćemo kao jedna pesnica dok se misija ne završi -  poručio je Kac.
 

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
Svet

0 1

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce

NOVA islamistička prelazna vlada Sirije želi povratak ruskih vojnih policijskih patrola u južnim oblastima zemlje, sa ciljem da obuzda rastuće izraelske vojne operacije u tom regionu, prenosi list Kommersant pozivajući se na učesnika sastanka održanog početkom avgusta u Moskvi između sirijskog ministra spoljnih poslova Asaada al-Šaibanija i predstavnika sirijske dijaspore.

14. 08. 2025. u 22:22

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!