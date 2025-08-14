PORPAROL KREMLJA: Nakon samita Putin-Tramp ne očekuje se potpisivanje bilo kakvih dokumenata
DMITRIJ Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas da se ne očekuje potpisivanje bilo kakvih dokumenata nakon samita ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa sutra na Aljasci.
-Ne, ne očekuje se, ništa nije pripremljeno, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li će biti potpisan neki dokument nakon samita lidera Rusije i SAD, prenosi agencija RIA Novosti.
Peskov je, takođe, rekao da bi bilo pogrešno žuriti i unapred predviđati rezultate rusko-američkog samita.
-Za sada bi, naravno, bila velika greška žuriti, pokušavati da preteknemo sebe i pokušati da predvidimo ishod, rekao je Peskov novinarima.
Samit predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina biće održan sutra u Enkoridžu na Aljasci u 11.30 po lokalnom vremenu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMP I PUTIN SUTRA NA ALjASCI: Ovo su glavne teme, jedna je poznata
14. 08. 2025. u 16:19
BRITANSKI MEDIJI: Tramp pritiska Kijev radi arktičkog megadila s Rusijom
11. 08. 2025. u 20:45
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)