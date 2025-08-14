PORPAROL KREMLJA: Nakon samita Putin-Tramp ne očekuje se potpisivanje bilo kakvih dokumenata

DMITRIJ Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas da se ne očekuje potpisivanje bilo kakvih dokumenata nakon samita ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa sutra na Aljasci.

Foto: Profimedia

-Ne, ne očekuje se, ništa nije pripremljeno, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li će biti potpisan neki dokument nakon samita lidera Rusije i SAD, prenosi agencija RIA Novosti.

Peskov je, takođe, rekao da bi bilo pogrešno žuriti i unapred predviđati rezultate rusko-američkog samita.

-Za sada bi, naravno, bila velika greška žuriti, pokušavati da preteknemo sebe i pokušati da predvidimo ishod, rekao je Peskov novinarima.

Samit predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina biće održan sutra u Enkoridžu na Aljasci u 11.30 po lokalnom vremenu.

(Tanjug)

