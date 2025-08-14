Svet

PORPAROL KREMLJA: Nakon samita Putin-Tramp ne očekuje se potpisivanje bilo kakvih dokumenata

Предраг Стојковић
14. 08. 2025. u 17:00

DMITRIJ Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas da se ne očekuje potpisivanje bilo kakvih dokumenata nakon samita ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa sutra na Aljasci.

Foto: Profimedia

-Ne, ne očekuje se, ništa nije pripremljeno, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li će biti potpisan neki dokument nakon samita lidera Rusije i SAD, prenosi agencija RIA Novosti.

Peskov je, takođe, rekao da bi bilo pogrešno žuriti i unapred predviđati rezultate rusko-američkog samita.

-Za sada bi, naravno, bila velika greška žuriti, pokušavati da preteknemo sebe i pokušati da predvidimo ishod, rekao je Peskov novinarima.

Samit predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina biće održan sutra u Enkoridžu na Aljasci u 11.30 po lokalnom vremenu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

