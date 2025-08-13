ZLOČIN RASVETLJEN POSLE 48 GODINA: Silovanje iz 1977. godine neće proći bez kazne?
MUŠKARAC koji je pre 48 godina silovao devojčicu pojaviće se pred sudom, saopštio je Istražni komitet Moskve.
Utvrđeno je da je osumnjičeni 28. maja 1977. godine silovao devojčicu u Moskvi. Nakon zločina, muškarac je pobegao.
Precizira se da u početnoj fazi istrage nije bilo moguće potvrditi umešanost muškarca, jer zbog svojih godina žrtva nije mogla da identifikuje počinioca.
Kao rezultat obimnog i mukotrpnog rada, utvrđena je umešanost osumnjičenog, rođenog 1960. godine, u počinjeni zločin.
Protiv njega je podignuta optužnica i izabrana mu je preventivna mera. Pored toga, optuženi je ranije bio osuđivan za slično krivično delo.
(REN TV)
Preporučujemo
UŽAS: Pronađena tela troje mladih
13. 08. 2025. u 18:35
LOPOVI "OJADILI" PENZIONERA: Prevaranti iznudili velike pare od nesrećnog čoveka (FOTO)
13. 08. 2025. u 17:37
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginuo petogodišnji dečak, automobil udario u bager
12. 08. 2025. u 18:44
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)