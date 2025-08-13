ZLOČIN RASVETLJEN POSLE 48 GODINA: Silovanje iz 1977. godine neće proći bez kazne?

MUŠKARAC koji je pre 48 godina silovao devojčicu pojaviće se pred sudom, saopštio je Istražni komitet Moskve.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Utvrđeno je da je osumnjičeni 28. maja 1977. godine silovao devojčicu u Moskvi. Nakon zločina, muškarac je pobegao.

Precizira se da u početnoj fazi istrage nije bilo moguće potvrditi umešanost muškarca, jer zbog svojih godina žrtva nije mogla da identifikuje počinioca.

Kao rezultat obimnog i mukotrpnog rada, utvrđena je umešanost osumnjičenog, rođenog 1960. godine, u počinjeni zločin.

Protiv njega je podignuta optužnica i izabrana mu je preventivna mera. Pored toga, optuženi je ranije bio osuđivan za slično krivično delo.

(REN TV)