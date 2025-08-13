Svet

UŽAS: Pronađena tela troje mladih

Novosti online

13. 08. 2025. u 18:35

TELA troje tinejdžera pronađena su u stanu u Čerepovcu, u Vologodskoj oblasti.

Foto: Shutterstock

Tela dva mladića i jedne devojke, ćerke vlasnika objekta, pronađena su u stanu u jednoj od stambenih zgrada u ulici Nasedkina.

Još jedna maloletnica je prevezena u medicinsku ustanovu. Njeno stanje je ocenjeno kao ozbiljno, piše REN TV.

