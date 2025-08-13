UŽAS: Pronađena tela troje mladih
TELA troje tinejdžera pronađena su u stanu u Čerepovcu, u Vologodskoj oblasti.
Tela dva mladića i jedne devojke, ćerke vlasnika objekta, pronađena su u stanu u jednoj od stambenih zgrada u ulici Nasedkina.
Još jedna maloletnica je prevezena u medicinsku ustanovu. Njeno stanje je ocenjeno kao ozbiljno, piše REN TV.
