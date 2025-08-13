"MI POBEĐUJEMO U SVEMU" Tramp: Lažljivi mediji rade prekovremeno
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo što američki mediji negativno izveštavaju o pripremama za njegov susret sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci.
- Mediji veoma nepravedno izveštavaju o mom sastanku sa Putinom. Stalno citiraju otpuštene gubitnike i zaista glupe ljude, poput Džona Boltona, koji je upravo izjavio da, iako se sastanak održava na američkoj teritoriji, ‘Putin je već pobedio’. Šta to znači? Mi pobeđujemo u svemu - rekao je on.
- Lažljivi mediji rade prekovremeno (bez poreza na prekovremeni rad). Kada bih, u okviru sporazuma sa Rusijom, dobio Moskvu i Lenjingrad, lažni mediji bi rekli da sam napravio loš dogovor - izjavio je Tramp.
Ranije je bivši pomoćnik predsednika SAD za nacionalnu bezbednost Džon Bolton u intervjuu za Ej-Bi-Si njuz izjavio da je Tramp, održavanjem samita sa Putinom na Aljasci, dao ruskom lideru „prednost prvog poteza, jer će njegov mirovni plan prvi biti na stolu“.Očekuje se da će se sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i Donalda Trampa održati 15. avgusta na Aljasci.
