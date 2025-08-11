IRAK SE BORI DA OBEZBEDI ENERGIJU SVOJIM GRAĐANIMA: Centralni i južni regioni bez struje nakon gašenja elektrane Hamidija
U CENTRALNIM i južnim regionima Iraka danas je došlo do nestanka struje nakon gašenja elektrane Hamidija u zapadnoj provinciji Anbar, saopštili su izvori iz Ministarstva energetike.
Iznenadno gašenje elektrane Hamidija izazvalo je kvar na mreži za prenos električne energije, rekli su izvori, prenosi Rojters.
Predsedavajući parlamentarnog odbora za energetiku Iraka kazao je da nestanak struje nije pogodio poluautonomni region Kurdistan.
Kao član Organizacije zemalja izvoznica nafte i jedan od vodećih svetskih proizvođača nafte, Irak se bori da obezbedi energiju svojim građanima još od invazije predvođene SAD 2003. godine, kada je zbačen bivši predsednik Iraka Sadam Husein, podseća Rojters.
U martu, administracija predsednika SAD Donalda Trampa ukinula je izuzeće koje je Iraku omogućavalo da plaća Iranu električnu energiju, u sklopu Trampove kampanje "maksimalnog pritiska" protiv Teherana. Irak u velikoj meri zavisi od uvoza iranskog prirodnog gasa za proizvodnju električne energije.
