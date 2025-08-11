Svet

IRAK SE BORI DA OBEZBEDI ENERGIJU SVOJIM GRAĐANIMA: Centralni i južni regioni bez struje nakon gašenja elektrane Hamidija

V.N.

11. 08. 2025. u 18:26

U CENTRALNIM i južnim regionima Iraka danas je došlo do nestanka struje nakon gašenja elektrane Hamidija u zapadnoj provinciji Anbar, saopštili su izvori iz Ministarstva energetike.

ИРАК СЕ БОРИ ДА ОБЕЗБЕДИ ЕНЕРГИЈУ СВОЈИМ ГРАЂАНИМА: Централни и јужни региони без струје након гашења електране Хамидија

Foto: Printskrin Twitter/@NRT_English

Iznenadno gašenje elektrane Hamidija izazvalo je kvar na mreži za prenos električne energije, rekli su izvori, prenosi Rojters.

Predsedavajući parlamentarnog odbora za energetiku Iraka kazao je da nestanak struje nije pogodio poluautonomni region Kurdistan.

Kao član Organizacije zemalja izvoznica nafte i jedan od vodećih svetskih proizvođača nafte, Irak se bori da obezbedi energiju svojim građanima još od invazije predvođene SAD 2003. godine, kada je zbačen bivši predsednik Iraka Sadam Husein, podseća Rojters.

U martu, administracija predsednika SAD Donalda Trampa ukinula je izuzeće koje je Iraku omogućavalo da plaća Iranu električnu energiju, u sklopu Trampove kampanje "maksimalnog pritiska" protiv Teherana. Irak u velikoj meri zavisi od uvoza iranskog prirodnog gasa za proizvodnju električne energije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVE SAZNAMO, A FILM JOŠ NISMO GLEDALI: Ima li poente ispratiti nove filmove i serije, ako je dobar deo već viđen na društvenim mrežama
Svet

0 0

SVE SAZNAMO, A FILM JOŠ NISMO GLEDALI: Ima li poente ispratiti nove filmove i serije, ako je dobar deo već viđen na društvenim mrežama

"ĐAVO" se vratio i ponovo nosi Pradu! Kada su američki mediji prvi put posle višegodišnjih spekulacija o potencijalnom snimanju nastavka kultnog filma iz 2006. godine izvestili da će njegovi ljubitelji, ipak, dobiti drugi deo, vest je širom SAD, ali i sveta dočekana sa oduševljenjem. A nakon što je krajem juna ove godine na zvaničnom instagram-nalogu filma objavljena fotografija dve vatreno crvene cipele sa štiklom trozupca koja najavljuje prvu klapu, radost obožavaoca koji željno iščekuju da vide šta se u međuvremenu dogodilo u životima voljenih likova je još više porasla. Međutim, kada su niz društvene mreže počele da se slivaju fotografije sa snimanja nastavka, oduševljenje je kod dela publike - splasnulo.

11. 08. 2025. u 17:25

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!