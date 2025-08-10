SVI koji su pričali protiv Rusije, jednog dana će pojuriti u tu zemlju, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

Foto: Profimedia

On je istakao da je Slovačka od samog početka odbacivala propagandu i laži i da se usredsredila na objektivne informacije i mir.

-Borbe će se svakako jednog dana završiti. Tada ćete videti kako će svi oni koji su uzvikivali strašne reči na račun Rusije pojuriti u tu veliku zemlju i takmičiti se za trgovinske mogućnosti, istakao je Fico.

Slovački premijer je podržao planove za pregovore ruskog predsednika Vladimira Putina i Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramapa i dodao da je najvažnije da zapadne zemlje ne ometaju mogući mirovni sporazum.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori