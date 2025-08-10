KAKO JE S-400 POSTAVIO SVETSKI REKORD OBARANJEM CILJA NA 314 KILOMETARA: Nova dinamika vazdušnih borbi u Južnoj Aziji! (VIDEO)

PVO raketni sistemi poput ruskog S-400 u Indiji i lovci pakistanskog vazduhoplovstva naoružani sa raketama PL-15, kineske proizvodnje, igrali su ključnu ulogu u jednoj od najvećih vazdušnih borbi poslednjih decenija.

Nedavni vojni sukob između Indije i Pakistana, koji je trajao samo četiri dana, ali je bio obeležen vazdušnim sukobima ogromnog dometa, postao je istorijski trenutak za svetsku vojnu istoriju.

POČETAK – OPERACIJA SINDOR I ESKALACIJA NAPADA

Sukob je izbio 7. maja, kada je Indija izvršila napade na terorističke ciljeve unutar pakistanske teritorije.

Situacija je brzo eskalirala: Pakistan je tvrdio da je oborio pet indijskih borbenih aviona, uključujući tri Rafale, jedan Miraž 2000 i jedan Su-30MKI — tvrdnja koja se dovodi u vezu sa korišćenjem J-10C aviona sa raketama PL-15, koje je obezbedila Kina.

Međutim, Indijsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) nije potvrdilo gubitak aviona, dok Islamabad nije prikazao nikakve dokaze.

NAJVEĆI VAZDUŠNI SUKOB OVOG VEKA?

Prema izveštaju Reuters-a, jedan Rafale iz Indijskog ratnog vazduhoplovstva verovatno je oboren tokom borbe koja je trajala sat vremena, održane u potpunoj tami, sa učešćem 110 borbenih aviona.

Ovo predstavlja najveći vazdušni sukob u poslednjim decenijama. Međutim, i ovde nisu pruženi nikakvi dokazi.

Odgovor Indije – Oborena su četiri pakistanska borbena aviona i jedan radar u letu

Načelnik Indijskog ratnog vazduhoplovstva, Amar Pret Sing, izjavio je da je tokom Operacije Sindoor Indija oborila pet pakistanskih borbenih aviona i jedan veliki avion u letu (verovatno SAAB Erieye-2000).

-Ovo je najveći zabeleženi oboreni cilj od strane protivvazdušnog sistema na globalnom nivou – na 300 kilometara udaljenosti, rekao je on, misleći na S-400.

S-400 – SVETSKI REKORD OBORENIM CILjEM NA 314 KILOMETARA

Ruski S-400 Triumf pokazao se kao ključan. Kao što je izjavio indijski general: „S-400 je držao pakistanske borbene avione dalje od njihovih oružja. Nisu uspeli da koriste klizne bombe ili da uđu u naš vazdušni prostor.“

Obaranje cilja na udaljenosti od 314 kilometara potvrđeno je kao svetski rekord za ispaljivanje iz zemaljskog raketnog sistema.

KARAKTERISTIKE S-400 KOJE SU OLAKŠALE OBARANjE

*Rakete 40N6: S-400 koristi različite vrste raketa, ali 40N6 je ona koja mu omogućava da pogađa ciljeve do 400 kilometara udaljenosti. Raketa 40N6 koristi aktivni radar poslednje generacije sa sposobnostima vazdušne navigacije na velikim udaljenostima.

*Višestruki ciljevi istovremeno: S-400 može da angažuje do 80 ciljeva istovremeno, na različitim visinama i udaljenostima, zahvaljujući mreži komplementarnih radara i sistema komande i kontrole.

*Napredni radari: Sistem koristi različite radare, poput 96L6 i 92N6E, koji pokrivaju različite zone i obezbeđuju stalno praćenje i ažuriranje za brzu reakciju.

*Mobilnost: S-400 je prenosiv na kamionima velike mobilnosti, što omogućava brzu promenu pozicije i nepredvidljive taktičke reakcije.

VOJNI ZNAČAJ OBARANjA NA 314 KILOMETARA

*Održavanje velikih razdaljina: Sposobnost da se pogode ciljevi na tolikoj udaljenosti značajno smanjuje efikasnost neprijateljskih borbenih aviona i raketnih napada, koji ne mogu da priđu ili koriste precizno naoružanje bez rizika.

*Zaštita ključnih ciljeva: Sa ovakvim dometom, S-400 može da pokrije velike strateške oblasti, kao što su urbane zone, aerodromi i vojne baze, bez potrebe da se nalazi u neposrednoj blizini.

*Pogodak u neprijateljski vazdušni nadzor: Obaranje AEW&C aviona, kao što je SAAB Erieye na 314 km, pokazuje sposobnost da se preseče informacija i koordinacija neprijateljskih vazduhoplovnih snaga.

UTICAJ

Prethodna dalja obaranja sa PVO sistemima imala su domet do 250-300 kilometara, što čini ovaj uspeh jedinstvenim. Gubitak AEW&C aviona velikog dometa ozbiljno pogađa vazdušni nadzor Pakistana, čineći teže kontrolisanje borbenih dejstava i sprovođenje koordinisanih napada.

Obaranje cilja na 314 kilometara od S-400, kako je saopštila Indijska vojska, nije samo tehnička dostignuća, već strateški preokret u vazdušnoj odbrani regiona. Čini ovaj sistem ključnim za odvraćanje napada i naglašava važnost naprednih protivvazdušnih sistema u modernom ratovanju.

ELEKTRONSKI RAT I „LANAC SMRTI“ PAKISTANA

Prema izveštajima Rojtersa, Pakistan je navodno iznenadio indijske snage putem elektronskog rata i stvaranja višeslojnog „lanca smrti“ koji je povezivao vazdušne, kopnene i svemirske senzore.

VOJNA OPREMA

„Zameli smo ih“, izjavio je anonimni zvaničnik Pakistanskog ratnog vazduhoplovstva (PAF). Pakistanska infrastruktura je uključivala Data Link 17, koji je povezivao kinesku opremu sa švedskim avionima za nadzor.

POJAČANE PAKISTANSKE TVRDNjE I FRANCUSKE POTVRDE

Kineski Global Tajms pohvalio je efikasnost raketa PL-15E, sa dometom od 145 km.

Međutim, nisu pruženi detalji o stvarnim performansama na terenu.

Još značajnija bila je izjava francuskog načelnika vazduhoplovstva, Žerom Belaziera, koji je navodno video dokaze o obaranju tri indijska borbena aviona: Miraž 2000, Su-30 i Rafal — što je bio prvi ratni gubitak Rafale aviona na svetu.

U istom tonu, francuski izvori i izveštaji Dassault Aviation navodno potvrđuju gubitak barem jednog Rafale aviona.

INDIJSKO DEMANTOVANjE… SA NAGOVEŠTAJEM

Indijski ministar odbrane, RK Sing, demantovao je glasine o obaranju više Rafale aviona, izjavivši:

„Spomenuli ste Rafale u množini, mogu vam potvrditi da to nije tačno.”

Ova izjava je od strane mnogih interpretirana kao neposredno priznanje gubitka jednog Rafale aviona, ali bez zvanične potvrde.

GUBITAK SAAB ERIEYE-2000 – UDARAC PAKISTANSKOJ IZVIĐAČKOJ MREŽI

Avion SAAB Erieye-2000, ključan za kontrolu bojišta i navigaciju borbenih aviona, čini se da je oboren od strane indijskog S-400 sistema.

Ovo je drugi gubitak takvog aviona – prvi je navodno nastao prilikom indijskog napada na bazu Bholari u Pakistanu.

Gubitak AEW&CS aviona predstavlja ozbiljan udarac za “distribuisanu borbenu svest” Pakistana i direktno utiče na njegove sposobnosti da kontroliše i usmerava svoje vazdušne operacije.

STRATEŠKA PORUKA – JUŽNA AZIJA MENjA NIVO

Ova borba nije bila odlučujuća samo zbog kvaliteta aviona, već pre svega zbog toga ko je imao najbolju informaciju i najefikasniji plan.

-Pobednik je bio onaj koji je imao najbolju svest o situaciji, istakao je britanski pukovnik Greg Bagvel.

Sa Indijom koja trenutno raspolaže samo 36 Rafale aviona i velikim troškovima gubitaka, strateška nadmoć se premešta prema sistemima dugog dometa i naprednim borbenim mrežama.

