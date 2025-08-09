AMERIČKI PROFESOR OCENJUJE: Izbor Aljaske za sastanak Putina i Trampa šalje poruku — glavni akteri su Rusija i SAD
IZBOR Aljaske za sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa simbolički predstavlja važan diplomatski gest koji treba da pokaže da je ovo nešto drugačiji sastanak u odnosu na sve druge koji su do sada održani povodom ukrajinskog sukoba.
Ovo je za Sputnjik izjavio profesor za nacionalnu bezbednost Metju Kroston sa američkog Univerziteta Boui povodom najavljenog sastanka Putina i Trampa na Aljasci u petak, 15. avgusta.
Kroston smatra da je Aljaska ciljano izabrana i da je to Putinov i Trampov način da poruče:
„Dobro, svi slušajte: ovo je pravi sastanak, i kao takav, jedini pravi akteri sa pravom moći će biti prisutni – a to su Rusija i SAD.”
Aljaska je izolovana lokacija i mesto koje ima istorijsku vezu sa obe zemlje i dovoljno je „van puta“ da se izbegne pozivanje bilo kakvih trećih strana, naveo je Kroston.
Izbor lokacije, prema njegovim rečima, naglašava priznanje Putinu na međunarodnoj sceni, kao i potvrdu njegovog mesta na svetskoj pozornici.
Što se tiče potencijalnog ishoda sastanka, Kroston je mišljenja da ne treba očekivati „neposredan i značajan diplomatski proboj“.
„To, međutim, ne znači da je sastanak na Aljasci čisto simbolički gest bez stvarnog uticaja. Često se u ovakvim situacijama najznačajniji rezultati pojave u javnosti tek kasnije“.
Sastanak na Aljasci verovatno će biti mesto na kojem će se postaviti temelji za rešavanje ukrajinskog sukoba, ocenio je Kroston, dodajući da će to biti mnogo više od formalnog susreta i rukovanja.
Gledano iz ugla bezbednosti, Kroston podseća da je Aljaska deo Sjedinjenih Država i da će SAD shodno tome moći u potpunosti da kontrolišu lokaciju bez većih izazova.
