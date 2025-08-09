Svet

AMERIČKI PROFESOR OCENJUJE: Izbor Aljaske za sastanak Putina i Trampa šalje poruku — glavni akteri su Rusija i SAD

Марија Стевановић
Marija Stevanović

09. 08. 2025. u 19:55

IZBOR Aljaske za sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa simbolički predstavlja važan diplomatski gest koji treba da pokaže da je ovo nešto drugačiji sastanak u odnosu na sve druge koji su do sada održani povodom ukrajinskog sukoba.

АМЕРИЧКИ ПРОФЕСОР ОЦЕЊУЈЕ: Избор Аљаске за састанак Путина и Трампа шаље поруку — главни актери су Русија и САД

Foto: Profimedia

Ovo je za Sputnjik izjavio profesor za nacionalnu bezbednost Metju Kroston sa američkog Univerziteta Boui povodom najavljenog sastanka Putina i Trampa na Aljasci u petak, 15. avgusta.

Kroston smatra da je Aljaska ciljano izabrana i da je to Putinov i Trampov način da poruče:

„Dobro, svi slušajte: ovo je pravi sastanak, i kao takav, jedini pravi akteri sa pravom moći će biti prisutni – a to su Rusija i SAD.”

Aljaska je izolovana lokacija i mesto koje ima istorijsku vezu sa obe zemlje i dovoljno je „van puta“ da se izbegne pozivanje bilo kakvih trećih strana, naveo je Kroston.

Izbor lokacije, prema njegovim rečima, naglašava priznanje Putinu na međunarodnoj sceni, kao i potvrdu njegovog mesta na svetskoj pozornici.

Što se tiče potencijalnog ishoda sastanka, Kroston je mišljenja da ne treba očekivati „neposredan i značajan diplomatski proboj“.

„To, međutim, ne znači da je sastanak na Aljasci čisto simbolički gest bez stvarnog uticaja. Često se u ovakvim situacijama najznačajniji rezultati pojave u javnosti tek kasnije“.

Sastanak na Aljasci verovatno će biti mesto na kojem će se postaviti temelji za rešavanje ukrajinskog sukoba, ocenio je Kroston, dodajući da će to biti mnogo više od formalnog susreta i rukovanja.

Gledano iz ugla bezbednosti, Kroston podseća da je Aljaska deo Sjedinjenih Država i da će SAD shodno tome moći u potpunosti da kontrolišu lokaciju bez većih izazova.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠENA ŽENA SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE Lisice škljocnule na rukama: Povezana sa kriminalnim organizacijama
Svet

0 0

UHAPŠENA ŽENA SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE Lisice škljocnule na rukama: Povezana sa kriminalnim organizacijama

SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Bar su, preduzimajući mere i radnje u cilju lociranja i lišavanja slobode međunarodno traženih lica, a postupajući po dostavljenim operativnim informacijama NCB Interpola Podgorica, jutros u Baru uhapsili kazahstansku državljanku Z.S. (34), za kojom je NCB Interpola Astana raspisao crvenu međunarodnu poternicu, saopštili su iz Uprave policije.

09. 08. 2025. u 20:26

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima