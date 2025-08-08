MERC RAZOČARAO NETANJAHUA: "Nemačka nagrađuje Hamas uvođenjem embarga na izvoz oružja Izraelu"

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu poručio je danas nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu da je razočaran zbog njegove odluke da uvede embargo na izvoz oružja Izraelu, ocenjujući da će tom odlukom biti nagrađena palestinska militantna grupa Hamas.

Foto: Amir Cohen/Pool Photo via AP

"Umesto da podrži pravedni rat Izraela protiv Hamasa, koji je izvršio najstrašniji napad na jevrejski narod od Holokausta, Nemačka nagrađuje terorizam Hamasa uvođenjem embarga na izvoz oružja Izraelu", naveo je Netanjahu, saopštio je njegov kabinet, preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahu je takođe naveo "da cilj Izraela nije da preuzme Gazu, već da oslobodi Gazu od Hamasa".

Merc je izjavio ranije danas da nemačka vlada obustavlja izvoz bilo kakve vojne opreme Izraelu, a koja bi mogla da bude upotrebljena u Pojasu Gaze.

On je tako reagovao na plan Izraela da proširi vojne operacije u palestinskoj enklavi.

Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji i inostranstvu u vezi sa razornim ratom koji traje već gotovo dve godine, preneo je Rojters.

Merc je rekao da je pravo Izraela da razoruža Hamas i traži oslobađanje preostalih izraelskih talaca.

- Nemačka vlada smatra da je sve teže videti kako se ratni ciljevi mogu ispuniti, čak i pojačanom vojnom akcijom u Pojasu Gaze, na šta se sada odlučila izraelska vlada - naveo je kancelar u saopštenju.

On je dodao da nemačka vlada pod tim uslovima neće do daljeg odobriti bilo kakav izvoz vojne opreme koja bi mogla da se koristi u Pojasu Gaze.

- Ekstremno desničarski saveznici u koaliciji premijera Benjamina Netanjahua zalagali su se za totalno zauzimanje Gaze u okviru njegovog obećanja da će iskoreniti militante Hamasa, iako je vojska upozorila da bi to moglo da ugrozi živote preostalih talaca - dodao je Merc.

Prema njegovim rečima, prioriteti Nemačke ostaju oslobađanje talaca i pregovori o prekidu vatre.

Merc je istovremeno izrazio duboku zabrinutost zbog patnji civila u Pojasu Gaze.

Nemački parlament je u junu saopštio da su u periodu od 7. oktobra 2023. do 13. maja ove godine izdate izvozne dozvole za vojnu opremu Izraelu u vrednosti od 485 miliona evra, podsetio je Rojters.

(Tanjug)

