ZELENO SVETLO IZ KABINETA: Gaza pred najvećim izazovom

IZRAELSKI bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona, preneo je Tajms of Izrael.

Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahuov plan predviđa i takozvanih "pet principa za okončanje rata sa Hamasom", koji uključuju razoružanje tog palestinskog militantnog pokreta, povratak svih talaca - živih i mrtvih, pri čemu se procenjuje da je od 50 zarobljenih njih 20 živo, zatim demilitarizaciju Pojasa Gaze, izraelsku bezbednosnu kontrolu nad enklavom i uspostavljanje alternativne civilne vlasti koja nije Hamas niti Palestinska uprava.

Kabinet izraelskog premijera navodi da je većina ministara odbacila alternativni plan načelnika Generalštaba IDF-a Ejala Zamira, koji se protivio okupaciji zbog rizika po živote talaca i mogućih humanitarnih posledica.

Grad Gaza čini oko 25 odsto teritorije Pojasa Gaze koju IDF još nije zauzeo, uključujući i nekoliko izbegličkih kampova u centralnom delu enklave, gde se, prema izraelskim procenama, nalaze preostali taoci.

