Svet

ZELENO SVETLO IZ KABINETA: Gaza pred najvećim izazovom

В.Н.

08. 08. 2025. u 07:37

IZRAELSKI bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ИЗ КАБИНЕТА: Газа пред највећим изазовом

tanjug

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona, preneo je Tajms of Izrael.

Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahuov plan predviđa i takozvanih "pet principa za okončanje rata sa Hamasom", koji uključuju razoružanje tog palestinskog militantnog pokreta, povratak svih talaca - živih i mrtvih, pri čemu se procenjuje da je od 50 zarobljenih njih 20 živo, zatim demilitarizaciju Pojasa Gaze, izraelsku bezbednosnu kontrolu nad enklavom i uspostavljanje alternativne civilne vlasti koja nije Hamas niti Palestinska uprava.

Kabinet izraelskog premijera navodi da je većina ministara odbacila alternativni plan načelnika Generalštaba IDF-a Ejala Zamira, koji se protivio okupaciji zbog rizika po živote talaca i mogućih humanitarnih posledica.

Grad Gaza čini oko 25 odsto teritorije Pojasa Gaze koju IDF još nije zauzeo, uključujući i nekoliko izbegličkih kampova u centralnom delu enklave, gde se, prema izraelskim procenama, nalaze preostali taoci.

(Tanjug)

Komentari (0)

UN SE OGLASILE OKO SITUACIJE SA DODIKOM: Evo šta su poručili
Svet

0 5

UN SE OGLASILE OKO SITUACIJE SA DODIKOM: Evo šta su poručili

UJEDINjENE nacije pozivaju sve strane na saradnju u vezi sa situacijom sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da bi se obezbedila vladavina prava, izjavio je danas zamenik portparola generalnog sekretara UN Farhan Hak, uoči zatvorenih konsultacija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o tom pitanju, koje je zatražila Rusije.

07. 08. 2025. u 22:18

STIGAO ODGOVOR NETANJAHUU: To je državni udar
Svet

0 1

STIGAO ODGOVOR NETANJAHUU: To je državni udar

HAMAS je danas saopštio da izjava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, u kojoj je rekao da Izrael namerava da preuzme vojnu kontrolu nad celim Pojasom Gaze, predstavlja "državni udar" usred pregovora o prekidu vatre u Gazi.

07. 08. 2025. u 22:03

