OVO JE SVET ČEKAO: Tramp progovorio o mogućem susretu sa Putinom u Kini

MNOGI susreti su mogući, put u Kinu se razmatra, rekao je američki predsednik Donald Tramp na pitanje o mogućnosti ličnih kontakata sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u slučaju da u septembru poseti Peking.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

"Mnogi susreti su mogući. Predsednik Si Đinping me je pozvao u Kinu. I verovatno ćemo uskoro to i uraditi. I to ne samo u bliskoj, nego i daljoj budućnosti. Mnogi ljudi su me pozvali, uskoro ćemo doneti odluke", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

Kina u septembru obeležava 80. godišnjicu od pobede nad Japanom u Drugom svetskom ratu. I ruski predsednik je pozvan na proslavu.

U septembru takođe ističe 50-dnevni rok koji je Trampo dao Rusiji za postizanje rešenja ukrajinske krize.

(Sputnjik)