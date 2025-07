OPASNA "ZVER" STIŽE: Crveni alarm za Balkan - Jedna zemlja će biti prva na udaru

GRČKU će od sutra pogoditi intenzivan toplotni talas, koji će trajati najmanje do petka, a očekuje se da će tokom naredna 24 sata temperature vazduha u nekim delovima te zemlje preći 44 stepena Celzijusa, saopštila je danas Nacionalna meteorološka služba u Atini.

Foto: Shutterstock

Visoke temperature će prouzrokovati dolazak izuzetno toplih vazdušnih masa iz Afrike, koje se kreću ka Grčkoj i ka Balkanu, prenosi Katimerini.

Prema prognozi grčke meteorološke službe, temperatura vazduha će od ponedeljka do petka na Balkanu biti do deset stepeni viša od prosečne vrednosti za period od 1991. do 2020. godine.

(Tanjug)