AMERIČKI MEDIJI: Kako je Netanjahu produžio rat u Gazi radi političke koristi

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu navodno je u aprilu 2024. godine odložio plan primirja koji su napravili njegovi saradnici, a koji bi obezbedio oslobađanje najmanje 30 talaca, zbog pretnje krajnje desničarskog ministra finansija Bezalela Smotriča da će srušiti vladu, piše danas "Njujork tajms", pozivajući se na izraelske izvore.

Foto: Printscreen

Slično planu koji se trenutno razmatra, primirje koje je Netanjahu planirao da promoviše stvorilo bi mogućnost za trajni kraj rata i oslobađanje preostalih talaca, između ostalih prednosti koje bi Izrael dobio.

NYT navodi da bi taj sporazum povećao šanse za normalizaciju sa Saudijskom Arabijom, čije je rukovodstvo navodno signaliziralo spremnost da ubrza mirovne pregovore sa Izraelom ako se završi napad na Gazu.

Okončanje rata u tom trenutku moglo je da dovede do rušenja Netanjahuove vlade, sastavljene od krajnje desničarskih frakcija odlučnih da uspostave naselja u Gazi i proteraju veliki broj palestinskog stanovništva enklave.

Netanjahu je krio plan primirja od vlade do poslednjeg trenutka, nadajući se da će ga progurati kroz kabinet pre nego što njegovi krajnje desničarski koalicioni partneri stignu da se organizuju.

U aprilu 2024. godine sazvan je sastanak izraelskog kabineta, a saradnik je doneo Netanjahuu tekst u kojem je sažet predlog primirja koji je premijer trebalo da predstavi.

NYT navodi da je Smotrič saznao za plan i pojavio se na sastanku, a taj sporazum je nazvao "sporazumom o predaji", upozorivši Netanjahua da neće imati vladu ako se predlog usvoji.

Netanjahu je tada uverio ministra finansija da se takav plan ne razmatra, a zatim rekao savetniku da ne predstavlja predlog kabinetu.

Cena odlaganja je bila visoka i svake nedelje koja je od tada prošla, značila je smrt stotina Palestinaca, kao i smrt još najmanje osam izraelskih talaca.

To je, takođe, odložilo saudijski sporazum i stvorilo negativnu sliku o Izraelu u inostranstvu, ali i navelo tužioce Međunarodnog krivičnog suda da pozovu na hapšenje Netanjahua.

Američki list navodi da je Netanjahu lično ipak imao velike koristi od odlaganja, stekavši veću kontrolu nad izraelskom državom nego u bilo kom drugom trenutku svog 18-godišnjeg mandata.

Uspešno je sprečio državnu istragu koja bi istražila njegovu krivicu, rekavši da posledice moraju sačekati dok se rat u Gazi ne završi, iako su ministar odbrane, načelnik vojske, šef domaće špijunaže i nekoliko visokih generala otpušteni ili su podneli ostavke.

On se pojavljuje na sudu i do tri puta nedeljno zbog suđenja za korupciju, ali njegova vlada sada preduzima korake da otpusti državnog tužioca koji nadgleda to krivično gonjenje.

Nastavak rata je takođe ojačao njegovu koaliciju i dao mu je vremena da isplanira i sprovede napad na Iran.

-Netanjahu je izveo političko vaskrsenje koje niko, čak ni njegovi najbliži saveznici, nije smatrao mogućim. Njegovo vođstvo kroz dugotrajan rat sa Hamasom i smeli udar na Iran preoblikovali su političku mapu. Sada je u jakoj poziciji da ponovo pobedi na izborima, rekao je Srulik Ajnhorn, politički strateg koji je deo Netanjahuovog užeg kruga.

(Tanjug)

