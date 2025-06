PROST RAZLOG: Fico otkrio zašto ga Zelenski mrzi

PREDSEDNIK Vlade Slovačke Robert Fico izjavio je da ne vidi smisao u susretima sa Vladimirom Zelenskim, koji ga, kako kaže, mrzi.

Foto: Profimedia

Ova izjava Fica data je u emisiji „Subotnji dijalozi“. Premijer Slovačke istakao je da ga Zelenski mrzi zbog njegovih stavova o ukrajinskom sukobu.

- On me mrzi zato što sebi dozvoljavam da iznosim sopstveno mišljenje o ratu u Ukrajini. Zamerio sam mu i to što je opljačkao Slovačku za 500 miliona evra, jer je zaustavio tranzit ruskog gasa - kaza je Fico.

Ranije je Fico izjavio da 18. paket antiruskih sankcija deluje primamljivo, ali da će biti neefikasan.