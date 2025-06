VIKTOR LAZIĆ O IRANU: Najveće iznenađenje mi je bila njihova tehnologija, većina predrasuda nije tačna

IRAN je jedan narod sa bogatom tradicijom, kazao je književnik i advokat Viktor Lazić.

Adligat

- Ja se u principu ne mešam drugim državama u njihove političke sisteme i uopšte ne želim da o tome razgovaram. Dakle, to je nešto što je njihova stvar i njihovo pravo da izaberu kako će živeti, pod kojim sistemom, na koji način će živeti. Međutim, kada pomenemo da li je društvo demokratsko, ono može biti demokratsko iako ima naizgled autokratski sistem. Gleda se po tome kako se oseća većina ljudi u toj državi i kakav im je svakodnevni život, politika. Prva povelja o ljudskim pravima u istoriji je doneta od strane iranskog vladara, Kira Velikog, koji je osvojio Vavilon i kada je osvojio Vavilon, u temelju Novog Vavilona je isklesao jednu povelju. Uklesao je da on ne želi da vlada narodima koji ne žele da on njima bude vladar. To jeste prvi dokument u kojem se pominje bilo koja vrsta ljudskih prava. Iran je jedan narod sa bogatom tradicijom. Ne možete uzeti samo poslednjih 20-30 godina i na osnovu toga formirati mišljenje o celom narodu. A da ne kažem da je vlast, kakva god bila, samo veoma mali segment postojanja njene zemlje i naroda. Ja sam u Iranu bio pre 4-5 godina, poslednji put na mesec dana i bio sam fasciniran njihovim napretkom, oni imaju dosta razvijenu industriju, poljoprivredu, pošto su oni pod sankcijama. Meni je bilo najveće iznenađenje njihova tehnologija. Sve ono što smo mi navikli da se proizvodi u Rusiji, Kini, Americi, oni sami proizvode. Naravno, takođe mi je veliko iznenađenje Teheran, ima delove gde je siromaštvo, ali imate i deo grada koji izgleda kao Novi Beograd i naravno da većina tih predrasuda nije tačna, kao što nisu bile tačne i za nas - kazao je Viktor Lazić za Kurir TV.