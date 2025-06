RAT U UKRAJINI MORA DA SE ZAVRŠI! Trampov odgovor na eskalaciju posle napada na ruske aerodrome

REAKCIJA američkog predsednika Donalda Trampa na ukrajinske napade na ruske vojne aerodrome je da vojni sukob mora da se završi, saopštila je Bela kuća.

Foto: Profimedia

-Trampov odgovor je da se ovaj rat mora završiti. Ovaj rat je bio brutalan sa obe strane, previše ljudi je poginulo. Predsednik želi da se ovaj rat završi za pregovaračkim stolom i to je jasno stavio do znanja obema liderima, i javno i privatno, rekla je portparolka Bele kuće Kerolin Livit.

Po njenim rečima, Tramp je otvoren za mogući sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i Vladimirom Zelenskim, ali više bi voleo da budu održani bilateralni mirovni pregovori između Moskve i Kijeva.

„Predsednik je (ranije) rekao da je otvoren za to, ako do toga dođe“, rekla je predstavnica američkog lidera, odgovarajući na pitanje da li je Tramp spreman za trilateralne razgovore sa Putinom i Zelenskim u Turskoj. „Ali on želi da oba ova lidera, obe ove strane, sednu zajedno za [pregovarački] sto“, rekla je Livit.

Ona je odbila da da ocenu trenutne runde direktnih rusko-ukrajinskih razgovora u Istanbulu, rekavši da će Tramp to učiniti kasnije.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli