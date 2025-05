SLAVNI MUZIČAR POGINUO U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI

MAJKL Samler iz grupe Kool & The Gang preminuo u 71. godini nakon što je doživio saobraćajnu nesreću tokom vikenda.

Samler je preminuo u okrugu Cobb u Džordžiji nakon što se vozilo kojim je upravljao sudarilo s drugim automobilom, navodi Fox5.

Nesreća se dogodila neposredno pre ponoći u subotu na autoputu Veterans Memorial Highway, blizu Buckner Roada.

Legendarni muzičar je navodno preminuo na mestu događaja, prenosi Dejli mejl.

Gradonačelnik Mabletona, Majkl Ovens, odao je počast Samleru - koji je poznat i kao Chicago Miker" - u izjavi objavljenoj nakon njegove smrti.

- Ožalošćeni smo smrću muzičara Majkla Samlera. 'Chicago Mike' je mnogo doprineo muzičkoj i zabavnoj zajednici. Njegov stil i energija su decenijama dodavali sjaj i uzbuđenje grupi Kool and the Gang . Grad Mableton, članovi veća i ja pridružujemo se njegovoj porodici, prijateljima i obožavateljima u žalosti za njegovim gubitkom - naveo je on.

Kool & The Gang su osnovani 1964. godine u Džersi Sitiju, Nju Džersi , a do 1969. godine su izdali svoj prvi album pod istim nazivom.

