RAT u Ukrajini-1.176. dan.

Foto MO Rusije

Iskander pogodio Odesu

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je juče u Odesi „Iskander“ pogodio kontejnerski brod sa vojnim teretom.

Brod, za sada javno ne poznatog vlasništva, je prevozio vojnu opremu u luku Odesa.

Sadržalo je oko 100 kontejnera sa bespilotnim čamcima, dronovima i municijom.

Pogođeno je i kontejnersko skladište u luci.

Ruska ofanziva ka Konstantinovki (MAPA)

Ruska vojska napreduje na širokom frontu ka Konstantinovki, osvajajući Romanovku, Staru Nikolajevku i Popov Jar.

Ruske trupe nastavljaju da razvijaju ofanzivu na Konstantinovskom pravcu.

Nastavljena razmena zarobljenika

Rusija i Ukrajina su međusobno razmenile po 307 ratnih zarobljenika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

(Reuters)

Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad tri naselja

Ruske trupe su zauzele naselja Stupočki, Otradne i Loknja u Donjeckoj i Sumskoj oblasti, saopštilo je u rusko Ministarstvo odbrane.

(Reuters)

Sibiha o napadu na Kijev: Ovo je odgovor Rusije na mirovne napore

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha odgovorio je na napad ruske vojske na ukrajinsku prestonicu i druge regione Ukrajine tokom noći i rekao da su ti napadi "odgovor" Rusije na međunarodne mirovne napore, ističući potrebu za povećanjem sankcija na Rusiju.

Sibiha je napomenuo da je protivvazdušna odbrana neprekidno radila tokom cele noći, odbijajući ruske vazdušne napade.

Ministar je izvestio da je prošlo nedelju dana od sastanka ukrajinske i ruske delegacije u Istanbulu, a Rusija još nije poslala svoj "mirovni memorandum".

"Ovo je odgovor Rusije na međunarodne mirovne napore i jasan dokaz da je povećani pritisak sankcija na Moskvu neophodan za ubrzanje mirovnog procesa", napisao je Sibiha.

(Ukrinform)

AP Photo/Evgeniy Maloletka

Estonija poziva na oštrije sankcije Rusiji nakon novih napada

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna pozvao je na povećanje vojne pomoći Kijevu i oštrije sankcije Rusiji nakon što je ruska vojska napala tokom noći Ukrajinu.

Cahkna je na Iksu napisao da "kontinuirana agresija Rusije ima jednostavno objašnjenje – nije bila izložena dovoljnom pritisku da se zaustavi".

"Moć da ovo promenimo leži u našim rukama. Saveznici bi trebalo da povećaju pomoć Ukrajini, uvedu oštrije sankcije Rusiji, koriste njenu zamrznutu imovinu i odvrate njenu 'lažnu' mornaricu", napisao je ministar.

(X)

Blumberg: EU razmatra isključenje 20 banaka iz SWIFT-a

U okviru novog paketa sankcija Rusiji Evropska unija razmatra isključenje 20 ruskih banaka iz sistema Udruženja za svetske međubankarske finansijske telekomunikacije (SWIFT).

EU, takođe, razmatra isključenje snižavanje gornje granice cene ruske nafte i zabranu rada za gasovod "Severni tok" s ciljem da se poveća pritisak na Moskvu da okonča rat protiv Ukrajine, prenosi agencija Blumberg i podseća da novi paket sankcija EU zahteva podršku svih država članica.

Razmatra i dodatne zabrane obavljanja transakcija za dvadesetak banaka i nove trgovinske restrikcije u visini od oko 2,5 milijarde evra da bi smanjila prihode Rusije i sposobnost Kremlja da nabavlja tehnologiju potrebnu za proizvodnju oružja.

Kao deo paketa sankcija koji je u razmatranju, EU planira da predloži snižavanje gornje granice cene nafte u okviru Grupe sedam (G7) na oko 45 dolara, saznaje Blumberg iz dobro obaveštenih neimenovanih izvora koji ukazuju da bi taj potez verovatno zahtevao podršku SAD.

(Bloomberg, Tanjug)

Zelenski: Moskva napadima blokira sporazum o primirju

Snažan napad ruskih dronova i balističkih raketa na Ukrajinu tokom noći bio je nova demonstracija da Moskva blokira sporazum o primirju kojim bi se okončao rat, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Bila je teška noć za celu Ukrajinu", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Telegram.

Prema njegovim rečima, jedino dodatne sankcije protiv ključnih sektora ruske ekonomije primoraće Moskvu da pristane na primirje.

(Reuters)

Foto: Profimedia

Ukrajina: Rusija nas je tokom noći napala sa 250 dronova i 14 raketa

Ruske snage ispalile su 14 balističkih raketa i 250 dronova na Ukrajinu, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine.

Prema njihovim navodima, oboreno je 245 bespilotnih letelica i šest raketa iznad Kijeva.

(Ukrinfrom)

Broj povređenih u Kijevu porastao na 15

Najmanje 15 ljudi je povređeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu, saopštila je gradska vojna uprava.

(Reuters)

Rusija: Odbijen masovan napad dronovima u Lipeckoj oblasti

Ruska PVO je uspešno odgovorila na masovan ukrajinski napad bespilotnim letelicama na Lipecku oblast, saopštio je guverner ruskog regiona Igor Artamonov.

Artamonov je dodao da su dronovi pali u industrijskoj zoni Jeleca i da prema preliminarnim informacijama nema žrtava.

(Tanjug)

Erdogan: Razmena zarobljnika korak ka izgradnji poverenja

Turska nastavlja svoje napore da okonča rat, smatra razmenu zarobljenika korakom ka jačanju poverenja i poziva da se ne propusti prilika da se sukob završi, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.

"Nastavljamo svoje napore da okončamo rat između Ukrajine i Rusije. Razmena zarobljenika o kojoj se razgovaralo na u Istanbulu, važan je korak ka izgradnji poverenja. Prilika da se okonča rat ne sme biti propuštena", rekao je Erdogan.

(Ukrinform)

Foto: Shutterstock

Masovni napad na Kijev, osam povređenih

Najmanje osam osoba je povređeno u masovnom ruskom napadu bespilotnim letelicama na Kijev, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Prema njegovim rečima, delovi dronova padali su na zgrade, a požar je izbio na više mesta.

(Ukrinform)

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruska vojska oslobodila je mesto Loknja u Sumskoj oblasti Ukrajine;

- Snage PVO oborile su ukrajinski MiG-29 i 174 drona;

- Grupa "Istok" oslobodila je mesto Otradno u DNR, a jedinice grupe "Jug" mesto Stupočki, takođe u DNR;

- Ruska vojska izvela je grupni udar na ukrajinska preduzeća odbrambenog kompleksa u kojem se proizvodi raketno oružje i na položaje PRO "patriot", svi ciljevi su uništeni;

- Grupa "Zapad" zauzela je povoljnije položaje i kote, dok je protivnik izgubio do 215 vojnika i dva skladišta municije;

- U zoni odgovornosti grupe "Jug" ukrajinska vojska je izgubila više od 280 vojnika;

- U zoni odgovornosti grupe "Sever" iz stroja protivnika izbačeno je više od 155 vojnika i tenk;

- U zoni odgovornosti grupe "Istok", protivnik je izgubio više od 200 vojnika i sedam oklopnih vozila;

- Grupa "Dnjepar" nanela je poraze ukrajinskim snagama u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti koje su izgubile do 70 vojnika;

- U zoni odgovornosti grupe "Centar" ukrajinske Oružane snage su izgubile do 410 vojnika.

(Sputnjik)

Foto: AP/Libkos



Ruski PVO sistemi uništili 94 ukrajinska drona iznad više ruskih regiona

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su tokom protekle noći 94 ukrajinska drona iznad više regiona Ruske Federacije, od čega više od dve trećine iznad Belgorodske oblasti, saopštilo je danas rusko ministarstvo odbrane.

"Tokom protekle noći i jutra 24. maja, sistemi protivvazdušne odbrane koji su bili na dužnosti uništili su 94 ukrajinske bespilotne letelice", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Napominje se da su 64 drona oborena iznad teritorije Belgorodske oblasti, 24 je uništeno iznad Brjanske oblasti, po dve bespilotne letelice su oborene iznad Kurske i Lipecke oblasti i po jedna iznad Voronješke i Tulske oblasti.

(RIA Novosti)

Foto printskrin jutjub toparmi

Rusi opkoljavaju veliko industrijsko čvorište

Ruske trupe „prilično ozbiljno rade“ na opkoljavanju Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), pošto su napredovale na oko 7 km od predgrađa grada, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko za TASS.

- Iako je prerano reći da su se [ruske snage] zatvorile na Konstantinovku, naši momci su radili prilično ozbiljan posao na ovom zadatku. <…> Imaju još nekih 7 km da stignu do predgrađa Konstantinovke- rekao je on.

Prema rečima Maročka, ruska vojska je aktivno napredovala i jugozapadno od Konstantinovke i presekla je autoput koji vodi ka gradu. „Generalno, radimo na oslobađanju ovog lokaliteta“, rekao je on.

Konstantinovka je veliko industrijsko čvorište i tamo ukrajinski vojnici koriste infrastrukturu iz sovjetskog doba u odbrambene svrhe, objasnio je vojni ekspert.

(TASS)

