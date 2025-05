RAT u Ukrajini - 1.183. dan

Foto Tanjug/MoD Rusije

Izveštaj sa fronta: Rusi ušli u Dnjepropetrovsku oblast! Zatvara se kotao kod Torecka; Rusi napreduju kod Pokrovska (MAPA/VIDEO)

Napad na Moskvu se nastavlja ceo dan, oboreno više od 30 dronova. Ukrajinske oružane snage trenutno napadaju Podolsk blizu Moskve. U Klimovsku se tresu prozori na kućama i zvone alarmi u automobilima.

Samo za jedan dan, više od 30 bespilotnih letelica je oboreno u Moskovskoj oblasti.



Sobjanjin je dva puta za pola sata prijavio da je u Moskovskoj oblasti oboreno još 9 dronova.

-Protivvazdušna odbrana Ministarstva odbrane nastavlja da odbija napade ukrajinskih dronova koji lete ka Moskvi.

Od 18 do 20 časova U Moskovskoj oblasti je uništeno 11 dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U Kurskoj oblasti je oboreno 16 bespilotnih letelica, 5 u Rjazanjskoj oblasti, 4 u Orelskoj oblasti i jedna na Krimu. Za samo dva sata, ruska protivvazdušna odbrana je uništila ili presrela 37 bespilotnih letelica.

Ilustracija telegram rybar

Tokom noći, sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 154 ukrajinske bespilotne letelice iznad 9 regiona i Crnog mora. Neprijatelj je izvestio o uništenju fabrike poluprovodnika u Orlovskoj oblasti; Ruska strana nije potvrdila informaciju. Tokom dana, u Moskovskoj oblasti su oborena još 4 drona. Odlomci jednog od njih pali su na teritoriju vrtića, ali nije bilo žrtava.



Ruske vazduhoplovne snage napale su vojne ciljeve u 8 regiona Ukrajine. Najjače granatiranje bilo je na teritoriji Sumske oblasti. gde su pogođene dve fabrike. Iskander je takođe pogodio poligon za obuku u ovom području, ubivši do 70 ljudi, uključujući strane vojne instruktore, prema različitim izvorima.

Na Hersonskom pravcu nema promena, dronovi deluju po objektima ukrajinskih oružanih snaga.

U Zaporoškoj oblasti vode se pozicione borbe duž cele linije od Kamenskog do Male Tokmačke.







Na Pokrovskom frontu, pokret je nastavljen u oblasti Orehova - selo je skoro u potpunosti u ruskim rukama, a neke trupe napreduju dalje na zapad. Napredovanje je nastavljeno zapadno od Kotljarovke. Ukrajinska javnost primećuje da su ruski dronovi počeli da dopiru do sela Meževaja, koje je udaljeno oko 15 km od Novonikolajevke i Udačnog, važnog logističkog centra za ukrajinske oružane snage. Severno od Novoekonomskog, ruske trupe su napale most preko reke Kazjonij Torec u ataru sela Šahovo prema Družkovki.



Zapadno od Torecka, ruske oružane snage razvijaju potencijalni proboj ka severu sa autoputa Mirnograd-Konstantinovka. Borbe se vode na obodu sela Ševčenko Prvo, Popovog Jara i Poltavke, a jurišni odredi sa juga i istoka takođe stižu do oboda Rusina Jara. Od Novoolenovke napreduje se putem ka Konstantinovki - jurišne trupe zaobilaze Jablonovku sa severa i prilaze Stepanovki. Između Zarje i Romanovke, ruske oružane snage pokušavaju da zatvore poklopac „kotla“ sa Ignatovkom i Starom Nikolajevkom. Severno od Torecka, ruski vojnici su napredovali do dubine od 600 m u pravcu Pleščejevke.



U Časovom Jaru vode se pozicione borbe unutar gradskih granica.



Na Severskom pravcu, izveštava se o napredku u Grigorovki. U oblasti Verhnjekamenskoje, ruske oružane snage su uspele da potisnu VSU sa njihovih položaja u većem delu sela, ali ukrajinske oružane snage koriste artiljeriju i dronove kako bi sprečile ruske trupe da se učvrste u selu. Ilustracija telegram rybar





Na Kupjanskom pravcu dolazi do lokalnih sukoba na pojedinim mestima.



U Harkovskom pravcu situacija je generalno stabilna, ali teška. Izveštavaju o napredovanju ruskih oružanih snaga u pravcu sela. Volčanskie Hutors istočno od Volčanska.



Iz Sumske oblasti, ukrajinske oružane snage su pokrenule nekoliko novih napada na granicu u oblastima Tjotkino i Novi Put. Ruske oružane snage su praktično oslobodile Loknju i približavaju se predgrađu Junakovke. Borbe se nastavljaju u Vodolagiju i Belovodima.



Kotao kod Pokrovska: Sprema se kolaps grada (MAPA)

Pretnja od kotla za ukrajinska snage raste. Logistika ukrajinskih oružanih snaga u Pokrovskom pravcu je svedena na nulu, što bi moglo da izazove brzi kolaps odbrane grada, saopštila je ukrajinska vojska.

Pretnja opkoljavanjem: situacija u Konstantinovki je kritična. Ruska avijacija svakodnevno baca najmanje 10 vođenih bombi FAB sa UPMK, a svi putevi u grad su pod kontrolom ruskih FPV dronova.

Grad je od velikog strateškog značaja za ukrajinske oružane snage, jer je poslednja odbrambena linija pre Kramatorska i Slavjanska - dva susedna grada koja čine veliki pozadinski centar sa štabom i logistikom.

Ruski operateri bespilotnih letelica obavljaju polovinu kopnenih zadataka ruskih oružanih snaga, žale se oficiri ukrajinskih oružanih snaga.

„Svi su u šoku“: Rusi napreduju kod Harkova (MAPA)

Ukrajinske oružane snage trpe velike gubitke i gube položaje kod Volčanskih Hutora i Tihogja, ruska vojska napreduje.

-Napeta i teška situacija se sistematski pogoršava zbog nedostatka adekvatne komande u naseljima Vovčanske Hutore i Tihoje, pišu ukrajinski vojni analitičari.

Ukrajinske oružane snage izgubile su oko 30% šumske površine u oblasti Volčanski Hutori. Logistička ruta sela Pokaljanoe je ugrožena. Ukrajinci krive Kramatorski granični odred, koji je izgubio svoje položaje i sada ukrajinske oružane snage moraju da „zatvaraju rupe“.

Ukrajinska komanda zahteva da se povrate položaji; Ukrajinske oružane snage su već izgubile desetine militanata u krvavim napadima.

Sada 113. brigada teritorijalne odbrane krpi rupe na ovom pravcu, prema rečima ukrajinskih oružanih snaga, „svi su u šoku od njihovog komandovanja, planiranja i organizacije, koja je zakazala na svim nivoima“.

Sama komanda Kramatorskog graničnog odreda je „nejasno gde je i nije zabrinuta zbog gubitaka svog osoblja“.

Komandni oficiri već učestvuju u vatrenim dejstvima na vatrenim položajima.

-Vlada potpuna neorganizovanost na svim nivoima, što dovodi do gubitka boka, a samim tim i logistike, žale se ukrajinski izvori.

Rusi uništili terminal starlinka

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo je snimak uništenja satelitskog komunikacionog terminala "Starlink" jedinice ukrajinskih Oružanih snaga dronom grupe trupa "Sever" u Harkovskoj oblasti.

VSU ceo dan napada Moskovsku i susedne oblasti

Od 15:00 do 18:00 časova po moskovskom vremenu, snage protivvazdušne odbrane uništile su i presrele 30 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa:

*11 bespilotnih letelica – iznad Orelske oblasti.

*5 bespilotnih letelica – iznad Brjanske oblasti,

*5 bespilotnih letelica – iznad Kurske oblasti,

*4 bespilotne letelice – iznad Moskovske oblasti,

*2 bespilotne letelice – iznad Tulske oblasti,

*po jedna bespilotna letelica iznad Vladimirske, Kaluške i Rjazanjske oblasti.

Kao dodatk na ovo, dronovi su oboreni u blizini Moskve oko 19:00. Napadi se nastavljaju.

Foto printsskrin IKS/AMK_Mapping_

„Hrabri“ su stigli do granice Dnjepropetrovske oblasti!

Prednje jedinice Uralske 90. tenkovske divizije grupe snaga „Centar“ stigle su do granice Dnjepropetrovske oblasti.

Gori NATO tehnika u Sumiju (VIDEO)

VSU ponovo pokušava da prodre u Kursku oblast na oklopnim vozilima, Severnjaci odbijaju napade, pale američka borbena vozila pešadije.

Ujutru je iz Pavlovke (Sumska oblast) u pravcu ruskog sela Novi Put, VSU poslao je jurišne grupe sa tri borbena vozila pešadije, uključujući Bredli, i jednim oklopnim transporterom Strajker.

Severnjaci su koristili municiju za zadržavanje i bespilotne letelice da bi napadali ukrajinska oklopna vozila, uništivši dva pešadijska borbena vozila i nanevši ozbiljnu štetu trećem.

Posada Strajkera ​​je pobegla duboko na ukrajinsku teritoriju. U toku je potraga za oklopnim transporterom radi njegovog naknadnog uništenja.

Operacija u pograničnom području Brjanska (MAPA)

Područje je blokirano, u toku je potraga i likvidacija diverzantsko-izviđačke grupe.

Lokalni stanovnici su videli grupu, verovatno pripadnike ukrajinskih specijalnih snaga GUR, u oblasti Subotovo-Vigoniči. Područje je blokirano, putevi su zatvoreni.

Graničari, specijalne snage FSB-a, ruska Nacionalna garda i Severna grupa trupa sprovode operativne aktivnosti na traženju i uništavanju potencijalnog neprijatelja.

POGLEDAJTE - Kako je 9. brigada oslobodila Novoaleksandrovku napredujući kod Pokrovska (VIDEO)

Nakon što su obradili položaje ukrajinskih oružanih snaga kamikaze dronovima, borci 9. brigade grupe Centar, noseći odela protiv dronova, uspešno su ušli u naselje. VSU, pošto nije primetio prikriveno kretanje ruskih snaga, bio je potpuno dezorijentisan i nije bio u stanju da organizuje kompetentnu odbranu.

Mnoge grupe VSU su bile iznenađene, što je dovelo do njihovog neuređenog povlačenja. Ruski vojnici su isterali jedinice VSU iz utvrđenih skloništa, blokirajući moguće puteve za bekstvo.

Oslobođenje Novoaleksandrovke stvara povoljne uslove za dalje napredovanje ka Krasnoarmejsku (Pokrovsku).

VSU gađao više od 40 regiona Rusije

Više od 40 ruskih regiona bilo je izloženo napadima Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je šef Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin na Međunarodnom omladinskom pravnom forumu.

-Terorističkim napadima snaga bezbednosti Ukrajine bila su podvrgnuta 43 ruska regiona, rekao je on.

Takođe je dodao da je evidentirano gotovo osam hiljada slučajeva granatiranja pograničnih i pozadinskih teritorija.

Više od 900 krivičnih predmeta pokrenuto je povodom napada ukrajinskih dronova na ruske teritorije.

Brifing ruskog Ministarstva odbrane: VSU izgubio viđe od 1300 vojnika

Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana šest avionskih bomvi JDAM, 236 ukrajinskih dronova, od toga 162 van zone Specijalne operacije;

PVO snage su od 08.00 – 11.30 časova po moskovskom vremenu uništile 39 ukrajinskih dronova iznad sedam ruskih regiona;

Ukrajinska vojska izgubila je gotovo 170 vojnika i četiri oklopna vozila u zoni grupe snaga „Istok“;

Jedinice grupe "Jug" nanael su gubitke VSU od 220 vojnika.

Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 210 vojnika u osam naselja u Sumskoj oblasti; Ukrajinska vojska izgubila je više od 445 vojnika u zoni dejstava grupe „Centar“;

Oružane snage Ukrajine izgubile su gotovo 210 vojnika u zoni rada grupe snaga „Zapad“; Ukrajinske snage izgubile su gotovo 50 vojnika u zoni dejstava grupe „Dnjepar“;

Grupa „Centar“ porazila je formacije brigade za specijalne namene ukrajinske vojske, Nacionalne garde i Legije stranaca;

Oružane snage Rusije uništile su kamp za obuku ukrajinskih oružanih formacija i infrastrukturne objekte vojnog aerodroma. Ukrajinske snage izgubile su više od 1.305 vojnika u zoni SVO;

Ubijen ukrajinski državljanin u Španiji

Ukrajinski državljanin ubijen je na ulazu u školu u blizini Madrida. Reč je o Andreju Portnovu, bivšem poslaniku Vrhovne rade i bivšem savetniku Viktora Janukoviča, pišu španski mediji.

Kako navodi policija, nepoznati muškarac na motociklu čekao je Andreja Portnova na školskoj kapiji, pucao u njega i zatim pobegao.

Tramp: Samo ja mogu odlučivati o sankcijama Rusiji

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da samo on lično, kao šef države, može donositi odluke o antiruskim sankcijama.

"To će biti moja odluka, ničija druga. Videćemo šta će Rusija uraditi, kako će se ponašati", citira Foks njuz reči američkog lidera novinarima na svom Jutjub kanalu.

Tramp je napomenuo da je trenutno nastupio kritičan trenutak za rešavanje sukoba u Ukrajini, dodaje Gazeta.Ru .

(Foks njuz, Gazeta.Ru , Izvestija)

Foto: Tanjug

Sibiha: Podizanje cene rata za Rusiju i Putinove prijatelje je siguran put ka miru

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da su sankcije koje je EU usvojila u maju otežale ruskim oligarsima i biznismenima da izbegnu ove restriktivne mreže skrivanjem vlasništva i prenosom akcija i imovine.

Sibiha je pozvao sve države da slede ovaj primer i usvoje slične odluke kako bi sprečile zaobilaženje sankcija i ojačale njihovo poštovanje.

"Podizanje cene rata za Rusiju i Putinove prijatelje je siguran put ka miru", napisao je Sibiha na društvenoj mreži Iks.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova naglasio je da će od sada pojedinci i pravna lica koja olakšavaju takve aktivnosti i sami biti pod pretnjom sankcija, prenosi ukrajinski Interfaks.

Ministar je naveo da EU više ne mora da dokazuje da određeni ruski oligarh treba da bude predmet sankcija, "već oni moraju da dokažu suprotno".

"Ovo je efikasna strategija koja pokazuje pravu moć pravilnog sprovođenja sankcija. Iako novi paketi sankcija dominiraju medijskim naslovima, takve regulatorne izmene mogu biti veoma efikasne, čak i ako su manje popularne u medijima", zaključio je Sibiha.

(X, Interfaks)

Gradonačelnik Moskve: PVO oborila tri drona koji su se približavali

Sergej Sobjanjin, gradonačelnik Moskve, izjavio je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili tri drona na putu ka glavnom gradu Rusije .

"Protivvazdušne snage Ministarstva odbrane osujetle su napad tri drona koji su leteli ka Moskvi", objavio je Sobjanjin na Telegramu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u sredu da je protivvazdušna odbrana oborila 159 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona, a najmanje šest je oboreno iznad Moskovske oblasti, koja ima preko 20 miliona stanovnika.

(Reuters)

Iranski parlament odobrio strateški sporazum sa Rusijom

Iranski parlament odobrio je 20-godišnje strateško partnerstvo sa Rusijom, objavili su državni mediji.

Sporazum, koji su 17. januara potpisali predsednik Rusije Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan, predviđa produbljivanje bilateralnih odnosa, uključujući bližu odbrambenu saradnju, preneo je Rojters.

Iako ne sadrži klauzulu o međusobnoj odbrani, u dokumentu je navedeno da će dve zemlje sarađivati u odgovoru na zajedničke vojne pretnje, razvijati vojno-tehničku saradnju i učestvovati u zajedničkim vojnim vežbama.

Strateški sporazum takođe sadrži odredbe o jačanju ekonomske saradnje, uključujući razvoj direktne međubankarske saradnje i promociju nacionalnih finansijskih instrumenata.

(Reuter)

Zaharova: Tramp možda želi da uđe u istoriju kao mirotvorac u Ukrajini

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da nastojanja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da reši krizu u Ukrajini mogu da ukažu na njegovu želju da uđe u istoriju kao mirotvorac.

Gostujući na radio stanici Sputnjik, Zaharova je ocenila da je američki predsednik jasno poručio da "situacija koju je prethodna američka administracija izazvala, oslobodila i zapravo stvorila" mora da bude rešena, preneo je Tas.

"Ne mogu da nagađam da li Tramp oseća odgovornost Amerike za tu situaciju, niti da li u njegovoj poruci postoji želja da Ameriku učini istinski velikom. Ali rekao je da želi da reši krizu", navela je Zaharova.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova je ocenila i da Trampovo angažovanje u vezi sa sukobom u Ukrajini proizilazi iz interesa njegove zemlje, političke karijere i izborne kampanje.

(Tanjug, Tas)

Raketni napad na streljanu u regionu Sumi

Šest ukrajinskih vojnika je poginulo, a više od deset je ranjeno u ruskom raketnom napadu na vojnu streljanu u oblasti Sumi, saopštila je Nacionalna garda Ukrajine.

Napad se dogodio tokom obuke na streljani jedne vojne jedinice, preneo je Ukrinform.

Komandant pogođene jedinice je suspendovan, a pokrenuta je zvanična istraga.

Nacionalna garda je istakla da će u okviru istrage biti data pravna ocena postupaka svih lica uključenih u donošenje odluka koje su prethodile incidentu.

Pistorijus: Tramp pogrešno procenio svoj uticaj na Putina

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pogrešno je procenio svoj uticaj na ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Pretpostavljam da je pogrešno procenio svoju pregovaračku poziciju", rekao je Pistorijus za nemački radio DLF, komentarišući Trampovu inicijativu da Putina ubedi da prihvati bezuslovno 30-dnevno primirje u Ukrajini, preneo je Rojters.

Evropska unija u međuvremenu radi na sledećem paketu sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini.

Pistorijus je naveo da ostaje da se vidi da li će se Sjedinjene Države priključiti tim merama, budući da se razgovori sa Vašingtonom nastavljaju uobičajenim diplomatskim kanalima.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

Putin prvi put posetio Kursk od "potpunog oslobođenja regiona"

Ruski predsednik Vladimir Putin posetio je Kursku oblast.

Kako je objavila agencija TASS, "ovo je prva poseta šefa države ovde od potpunog oslobođenja regiona od ukrajinskih oružanih snaga - završetak operacije je objavljen 26. aprila".

Putin je prethodno posetio region u martu, ubrzo nakon, kako se navodi, uspešne operacije "Potok".

Agencija ističe da je njegova poseta bila podstrek ruskim borcima da se probiju u pozadinu ukrajinskih oružanih snaga u Kurskoj oblasti.

Oružane snage Rusije su u martu pokrenule ofanzivu velikih razmera u oblasti Kursk, koja je rezultirala oslobađanjem grada Sudže i niza drugih naseljenih mesta.

Ukrajina je pokrenula prekogranični prodor u Kursk početkom avgusta prošle godine.

Poslanici Rade kritikovali ukrajinsko rukovodstvo

Nakon što je objavljen video udara ruskih snaga raketama "iskander" na poligon ukrajinske vojske u Sumskoj oblasti, poslanici Rade su kritikovali ukrajinsko rukovodstvo.

Oni su šokirani zbog toga što su vežbe izvođene 50 kilometara od granice.

Poslanica Marija Bezugla je postavila pitanje kada će biti smenjen glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski.

Podsetimo, rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je u napadu likvidirano 70 ukrajinskih vojnika, uključujući 20 instruktora, kao i skladište oružja.

Ukrajinski komandanti šalju lažne izveštaje

Ukrajinski komandanti šalju rukovodstvu u Kijevu izveštaje sa lažnim informacijama o tome kako obuzdavaju ruske snage u Kurskoj oblasti iako su Oružane snage Rusije u potpunosti oslobodile oblast, rekao je sagovornik Sputnjika.

Oni u izveštajima pišu da navodno uspešno drže položaje u Kurskoj oblasti i da su sve akcije ruske vojske neuspešne.

Slika o stvarnoj situaciji stiže sa zakašnjenjem, a podaci o gubicima se prećutkuju.

Ruska vojska drži pod kontrolom Kupjansk i okolinu

Ruska vojska drži pod vatrenom kontrolom nad glavnim trasama za snabdevanje ukrajinskih snaga u Kupjansku i okolini, rekao je za Sputnjik šef ruske administracije Harkovske oblasti Vitalij Gančev.

Prema njegovim rečima, nema drastičnijih promena na terenu, mada je ruska vojska oslobodila selo Dorošovka.

Vojska se približava severnom delu grada, ostalo je još sedam kilometara.

Uništeno 127 ukrajinski dronova tokom noći

Ruska PVO je tokom noći uništila 127 ukrajinskih dronova, najviše iznad Brjanske oblasti - 41, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Iznad Orlovske oblosti oboreno je 37 dronova, a iznad Kurske 31 ukrajinska bespilotna letelica. Iznad Moskovskog regiona uništeno je šest dronova, a iznad Vladimirske pet.

Samo u ranim jutarnjim satima oborena su 32 ukrajinska drona iznad tri oblasti - Orlovske, Brjanske i Kurske.

Evropska unija usvojila 17. paket sankcija Rusiji

Evropska unija je usvojila 17. paket sankcija Rusiji, usmeren na skoro 200 brodova takozvane ruske "flote u senci".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da su sankcije važne i zahvalan je svima koji ih čine još oštrijim za one koji su odgovorni za ovaj rat.

Zelenski je već razgovarao s predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o novom, 18. paketu sankcija Rusiji, koja je potvrdila da EU već priprema novi paket sa "daljim bolnim ograničenjima".