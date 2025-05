ORBAN PORUČIO: Nećemo dozvoliti da mađarske porodice plate cenu ukrajinskog pridruživanja EU

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da neće dozvoliti da "mađarske porodice plate cenu ukrajinskog prisajedinjenja" Evropskoj uniji.

Orban je u objavi na Fejsbuku rekao da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predlogom prema kome bi EU do kraja 2027. godine potpuno eliminisala uvoz ruskog gasa i drugih energenata, "pokrenula frontalni napad na centralnu Evropu, uključujući i Mađarsku".

-Iznela je predlog koji će dovesti Evropu do bankrota i nametnuti nepodnošljiv teret porodicama. Želi da zabrani Mađarskoj da kupuje jeftin gas i naftu iz Rusije. Ali snabdevanje gasom nije političko pitanje, već ekonomsko. Ono što predsednica Komisije zagovara značilo bi da bi mađarske porodice preko noći plaćale dva do dva i po puta više od svojih trenutnih računa za komunalne usluge. To je briselska doplata. Ne želimo da platimo za ovo, kazao je Orban, preneo je portal Mandiner.

Orban je istakao da je "otpor počeo, a da se juče bici pridružio i (slovački) premijer Robert Fico".

-Ceterum censeo, (međutim, mislim) nećemo dozvoliti da mađarske porodice plate cenu ukrajinskog prisajedinjenja, zaključio je Orban.

Mađarski i slovački premijeri oštro su kritikovali najnoviji predlog Evropske komisije, navodeći da je plan ekonomsko samoubistvo koje bi teško pogodilo porodice i preduzeća u Centralnoj Evropi, preneo je portal Hirado.hu.

Ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto rekao je ranije da će Mađarska "delovati što odlučnije moguće" protiv predloga EU, iako za sada nije izneo detalje.

Zakonski predlog Evropske komisije, koji će biti podnet u junu, zahtevaće odobrenje parlamenta i država članica.

Odluka zahteva kvalifikovanu većinu, tako da jedna zemlja ne može sama sprečiti usvajanje nacrta - ali ako nekoliko zemalja članica preduzmu takve korake, to može imati blokirajuću moć.

(Tanjug)

