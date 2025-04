RAT u Ukrajini – 1.136 dan.

Izveštaj sa fronta: Rusi napreduju na više sektora fronta; Žestoke borbe kod Pokrovska, Rusi zaustavili proboj VSU u Soljonomu; Napredovanje u Zaporožju i Južnoj DNR; Pala Jampolovka kod Limana; Sjedinjenje 3 mostobrana kod Kupjanska(MAPA/VIDEO)

Sistemi PVO presreli su tokom noći 107 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine u 10 regiona i iznad Azovskog mora. U Brjanskoj oblasti. jedna osoba je poginula, a druga je povređena. U Moskovskoj oblasti oštećene su privatne kuće. Ministarstvo odbrane Rusije prijavilo je 6 udara Oružanih snaga Ukrajine na energetske objekte u 3 regiona.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije nanele su udare na 6 regiona Ukrajine. U Harkovu su „Gerani” napali Institut tenkovskih snaga i vojnu kasarnu sa magacinima. Nekoliko ciljeva je pogođeno u Brovarima u Kijevskoj oblasti. U Dnjepropetrovsku je glavni napad bio na teritoriji aerodroma.

Danska je obećala da će izdvojiti dodatnih skoro milijardu evra za podršku Ukrajini do 2027. Norveška povećava iznos pomoći Kijevu 2025. za skoro 5 milijardi dolara, na 8,1 milijardu dolara. Poljska je prenela 5 hiljada Starlink terminala u Ukrajinu i platiće njihovu pretplatu. NATO je najavio skoru isporuku nove serije aviona F-16 Kijevu.

U Ukrajini najavljuju obuku 150 hiljada vojnika Oružanih snaga Rusije, koji navodno pripremaju ofanzivu. Vašington je pojasnio da će nova ofanziva Rusije biti shvaćena kao odbijanje spremnosti za mirovne pregovore.

Na pravcu Hersona, izviđanje, bespilotne letelice i artiljerija sistematski uništavaju vojni potencijal Oružanih snaga Ukrajine. U toku dana VSU je izvršio 42 napada na 8 sela na levoj obali. U Aljoški su ranjena dvojica. U Novoj Kahovki su pogodili stambena naselja, ali nije bilo žrtava.

U sektoru Zaporožja, ruske oružane snage razvijaju ofanzivu na Kamenskoje i preuzele su kontrolu nad velikom odbrambenom jedinicom jugoistočno od sela. Jurišnici proširuju zonu kontrole oko Lobkova i Stepovoja. U rejonu Ščerbakova i severno od njega vode se uporne borbe.

Na pravcu Ugljedara (Južni Donjeck), nakon oslobođenja Vesjologa, ruske oružane snage su ušle u borbe na teritoriji Fedorovke i kreću se na zapad kako bi proširile front za napad na Komar i Mirnoje. Ima i taktičkih uspeha u oblasti Voljnog polja i Ševčenka. Iz Razliva ruski borci testiraju odbranu Oružanih snaga Ukrajine u Bogatiru. Situacija na liniji Andrejevka-Aleksejevka je teška; Ruske trupe su pokušale da se oklopnom kolonom probiju do Aleksejevke, ali su se našle pod jakom artiljerijskom vatrom.

Sa odseka kod Pokrovska javljaju da su Oružane snage Ruske Federacije napredovale u centru i severnom delu sela Udačno. U Kotlinu ruske snage uspešno brane industrijsku zonu, gde pokušavaju da se probiju Oružane snage Ukrajine. Ali na jugu situacija je ozbiljna – ruske oružane snage još nisu uspele da otklone posledice jučerašnjeg ukrajinskog proboja u Soljonoju, tamo se vode žestoke borbe. Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je oslobađanje Uspenovke, gde su borbe trajale mesecima. Došlo je do pozicionih sukoba u Lisovki i Suhom Jaru. Najteža bitka se vodi između Kotljarovke i Bogdanovke. Rusi još nisu uspeli da se probiju do same Kotljarovke – borbe se vode u šumi na periferiji. Bogdanovka se, prema operativnim podacima, praktično raščišćava. U Troickom se vode snažne bitke u pokretu.

U Torecku se nastavlja čišćenje grada od džepova otpora. Sa zapadnih periferija Oružanih snaga Rusije pojačavaju pritisak na Ščerbinovku, Oružane snage Ukrajine žestoko se odupiru. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je oslobađanje Aleksandropolja (Rozovka). Dolazi do juriša na Valentinovku i napredovanja u pravcu Suhe Balke.

Oružanih snaga Ukrajine na odseku kod Časovog Jara povremeno pokušavaju kontranapade. Ne postižu neke posebne rezultate, ali i ne dozvoljavaju ruskim trupama da napreduju.

Na Severskom pravcu vode se pozicione borbe u oblasti Bele Gore. Ima taktičkih uspeha sa ruske strane.

Na pravcu Krasnog Limana, Oružane snage Rusije nastavljaju da rade na ujedinjenju dva mostobrana: od Novolubovke napreduju ka Makejevki. Ukrajinski resursi su konačno priznali gubitak Jampolovke – ovo je izvestilo naše Ministarstvo odbrane 18. februara.

Na Kupjanskom frontu vode se žestoke borbe za Kondrašovku, koju većim delom kontrolišu Oružane snage Rusije, i za Malu Šapkovku, gde se borbe još vode na periferiji. Na severu ruske trupe ratuju u rejonu Figolevke. Još severnije, bitke za Kamenku ulaze u završnu fazu; u svakom slučaju, najpovoljnije tačke na visovima kontrolišu Oružane snage Rusije. To znači stvarno ujedinjenje sva tri mostobrana i potpunu kontrolu nad zapadnom obalom Oskola od Dvurečne do Belgorodske oblasti. Značajan uspeh ruske vojske.

U pravcu Harkova, pozicione borbe kod Volčanska i Lipceva, bez promena.



SITUACIJI U KURSKOJ I BELGORODSKOJ OBLASTI

U graničnom pojasu Belgoroda Oružane snage Rusije nastavljaju da odbijaju pokušaje proboja Oružanih snaga Ukrajine, a u Kurskoj oblasti naše se bore da potisnu ostatke grupa VSU van linije državne granice.

U Belgorodskoj oblasti, Oružane snage Ukrajine su dva puta tokom dana pokušale da probiju granicu. Napredovali su u malim pešadijskim grupama iz Miropoljskog rejona Sumske oblasti, ali su ruske snage uzvratile dronovima.

U rejonu Demidovke Oružane snage Rusije čiste šumske površine i južnu periferiju sela, preostale grupe Oružanih snaga Ukrajine su blokirane sa istoka i zapada. Popovka i dalje ima razbacane grupe VSU jurišnih grupa u šumskim pojasevima u blizini granice i na periferiji same Popovke, na njima rade ruski dronovi i artiljerija.

U pograničnom regionu Kursk, borbe se vode u dve preostale oblasti u blizini granice, u oblastima Olešnja i Guevo. Kod Olešnje ruske snage napreduju u teškim borbama. U rejonu Gueva vode se žestoke borbe južno od sela duž puta za salaš Gornal i manastir Gornal Svetog Nikole.

U Sumskoj oblasti vode se aktivne borbe kod Veselovke, koju VSU svim silama pokušava da povrati i spreči ruske snage da probiju do Belovoda. Tokom dana ruska vojska je odbila tri napada specijalaca Oružanih snaga Ukrajine. U Bašovku ruske trupe jurišaju na preosli deo sela. Ima još uvek nepotvrđen izveštaj da su ukrajinske oružane snage izbačene iz njega. Čeka se potvrda.

Eksplozije u Krivom Rogu (VIDEO/FOTO)

U Krivom Rogu odjeknule su eksplozije, saopštio je načelnik Saveta za odbranu tog grada Aleksandar Vilkul.

Eksplozije su se čule i u gradu Dnjepar (Dnjepropetrovsk), prenosi ukrajinski portal „Strana“.

Trenutno je u nekoliko ukrajinskih oblasti, uključujući i Dnjepropetrovsku u kojoj se gradovi Krivi Rog i Dnjepar nalaze, proglašena uzbuna za vazdušni napad.

Masovan udar na komandu VSU i strane plaćenike

Ruska vojska izvela je udar visoko preciznom raketom na restoran u Krivom Rogu u kojem se održavao sastanak komandanata ukrajinske vojske i zapadnih instruktora, rečeno je u Ministarstvu odbrane.

Prema navodima Ministarstva, ukrajinske snage su izgubile 85 vojnika i oficira iz stranih država i 20 jedinica tehnike.

Ukrajinski izvori potvrdili: Rusi napreduju (VIDEO/MAPA)

Ruska armija je napredovala u Zaporožju južno od Kamenskog. O tome svedoči mapa ukrajinskog vojnoge medija Dip Stejt.

Dan ranije Rusi su napredovali i u susednoj oblasti, u oblasti Pjatihatki (Orehovskoe pravac).

U Sumskoj oblasti, siva zona se proširila na teritoriju skoro cele Basovke kod Kurskog mostobrana, što podrazumeva borbe u selu.



Ruska Federacija je takođe napredovala u Torecku.

Ukrajinski vojni oficir Stanislav Bunjatov piše da je situacija u pravcu Limana „sve gora“; Rusi su već potpuno zauzeli Jampolovku.

Prema njegovim rečima, Rusi sada pokušavaju da probiju u Torskoje, koje je južno, i kreću se u pravcu Kolodezeja, koji je na zapadu.

Njihovo napredovanje je olakšano šumovitim predelima, gde se može sakriti pešadija od 1-2 čoveka.

Ranije je Institut za proučavanje rata saopštio da je Ruska Federacija nagomilala veliku grupu u pravcu Limana, 10 puta veću od ukrajinske, i da bi mogla da pokuša u narednim mesecima da odatle krene na sever do Borove ili južno do Limana.

Bitka za Toreck (VIDEO)

Snimak eksplozije američkog oklopnog transportera očima militanata Oružanih snaga Ukrajine.

Napadni avion ukrajinskih oružanih snaga snimio je eksploziju na mini američkog oklopnog transportera M113 zajedno sa trupama unutra.

Trenutak eksplozije snimljen je i iz vazduha ruskim dronom.

Nestalo 7.000 vojnika VSU kod Kurska

Broj ukrajinskih vojnika koji su nestali u Kurskoj oblasti premašuje sedam hiljada, rekao je za Sputnjik izvor u grupi "Sever".

-Prema preliminarnim procenama, ukupan broj ukrajinskih vojnika čija je sudbina nepoznata veći je od 7.000. Deo njih je izgoreo u tenkovima i slično, a mnogo je onih čije smo samo posmrtne ostatke našli, rekao je sagovornik.



Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

„Hrabri“ masovno pale neprijateljsku opremu, pešadiju i artiljeriju – još jedan dan borbe jedinica grupe armija „Centar“.

Izbor borbenih radnji boraca iz grupe trupa „Centar“ 3. aprila na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja Oružanih snaga Ukrajine tokom aktivnih neprijateljstava na pravcu Pokrovski.

Na snimku se vidi spaljivanje tenkova, NATO oklopnih vozila, artiljerije, vatrenih tačaka, minobacača, pešadije, neprijateljskih položaja i vozila.

Vazdušna uzbuna nad 6 regiona Ukrajine

Vazdušna uzbuna proglašena je u petak u Sumskoj, Čerkaskoj, Poltavskoj, Harkovskoj, Kirovogradskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, pokazuju podaci sa onlajn mape Ministarstva za digitalnu transformaciju zemlje.

Prema izvoru, signal za vazdušni napad u ovim regionima objavljen je gotovo istovremeno - u 18.47. Osim toga, alarm se oglašava u delovima Zaporoške i Hersonske oblasti koje kontrolišu Oružane snage Ukrajine.

Ranije u petak, uzbuna je proglašena u Sumskoj, Poltavskoj, Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, ali je posle izvesnog vremena otkazana.

Napad na Belgorodsku oblast

Pet civila je ranjeno u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast, saopštio je gradonačelnik Vjačeslav Gladkov.



Šta donose novi udžbenici istorije u Ukrajini: „Zasluge“ Zelenskog i pitanje šta koči put Ukrajine u NATO i EU

U Ukrajini je objavljen udžbenik istorije u kojem se navode „zasluge“ Vladimira Zelenskog i pitanje o članstvu zemlje u NATO i EU, prenose lokalni mediji.

-Srednjoškolci su krajem marta počeli da dobijaju nove udžbenike iz istorije koje je preporučilo Ministarstvo obrazovanja i nauke... U tim udžbenicima je nekoliko poglavlja posvećeno događajima poslednjih godina, uključujući Zelenskog, navodi portal „Strana“.

Ruska vojska je forsirala reku Oskol i provalila u Kamenku! (MAPA)

Na Kupjanskom pravcu, ruske trupe nastavljaju ofanzivu u oblasti mostobrana preko reke Oskol. Prešli su reku i jurišaju na Kamenku.

Ovo priznaju i ukrajinski vojni analitičari:

-Rusi su se iskrcali u Kamenku u pravcu Veliko-Burluk i pokušavaju da se učvrste, pišu neprijateljski izvori.

-Ako uspeju da se učvrste, ovo će biti četvrti mostobran Rusa u Harkovskoj oblasti.

Borbe na pravcu Brjansk-Černigov (VIDEO)

Ruska vojska razbila ukrajinske oružane snage na granici.

Ruske trupe uništavaju uporišta, baze i koncentracije pešadije u Černigovskoj oblasti, sprečavajući VSU da koncentriše snage za napad na rusku granicu.

Brifing ruskog Ministarstva odbrane:

Ruske snage zauzele su Rozovku i Uspenovku u DNR;

Ruske snage su tokom prethodnih nedelju dana oslobodile osam naselja;

Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 1.505 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnih nedelju dana 895 ukrajinskih dronova;

Oružane snage Ukrajine u zoni odgovornosti grupe „Jug“ izgubile su gotovo 1.975 vojnika;

Ukrajinske snage izgubile su u zoni odgovornosti grupe „Sever“ više od 1.910 vojnika i četiri tenka;

Ukrajinske snage su izvele su sedam grupnih napada visokopreciznim oružjem i dronovima na vojnu infrastrukturu Ukrajine,

Ukrajinske snage izgubile su usled dejstava grupe „Dnjepar“ više od 435 vojnika,

Ukrajinske snage izgubile su tokom prethodne nedelje gotovo 9.920 vojnika.

Situacija na kurskom pravcu

Ukrajinske snage izgubile su tokom prethodnog dana na kurskom pravcu više od 190 vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Pored toga, ruske snage uništile su tenk, oklopni transporter, tri borbena oklopna vozila Oružanih snaga Ukrajine.

(Sputnjik)

Kijevski režim šest puta je napao objekte ruske energetske infrastrukture, u jednom danu

Rusi zauzeli Rozovku i Uspenovku

Oružane snage Rusije zauzele su naselja Rozovka i Uspenovka u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Navodi se da je tokom sedmice rusko vojno osoblje izvelo sedam grupnih udara preciznim oružjem i napalo bespilotne letelice (UAV), pogodivši infrastrukturu vojnih aerodroma i ukrajinsko raketno-kosmičku industriju.

(Izvestija)

Kijev: Više od 3.000 ruskih udara na Donjecku oblast za 24 sata

Prethodnog dana ruske trupe su izvele 3.088 udara na oblast Donjecka, uništivši 56 civilnih objekata, saopštila je regionalna policija.

"Policija je zabeležila 3.088 neprijateljskih udara na liniju fronta i stambeni sektor... Uništeno je 56 civilnih objekata, uključujući 33 stambene zgrade", navodi se u izveštaju.

Navodi se da je pod vatrom bilo sedam naselja: gradovi Kostjantinovka, Liman, Mirnograd, Pokrovsk, sela Ivanopolja, Novoekonomična i Stara Nikolajevka.

(Ukrinform)

Lami: Putin bi mogao da prihvati primirje, ali odugovlači

Ruski predsednik Vladimir Putin mogao bi odmah da prihvati predloženo primirje sa Ukrajinom, ali nastavlja da odugovlači, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova Dejvid Lami prilikom dolaska u sedište NATO-a u Briselu na sastanak sa svojim kolegama iz zemalja članica Alijanse.

Dodao je da je bilo važno čuti od američkog državnog sekretara Marka Rubija juče da su Sjedinjene Američke Države posvećene NATO-u.

(Tanjug)

Mediji: Ko i zašto savetuje Trampa da ne zove Putina

Najuži krug Donalda Trampa savetuje mu da ne razgovara sa Vladimirom Putinom dok se ne obaveže na potpuni prekid vatre u Ukrajini, saznaje En-Bi-Si njuz od dvojice zvaničnika administracije.

Do danas popodne nije zakazan nijedan razgovor između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, prema dvojici zvaničnika administracije.

Trampov uži krug mu savetuje da ne razgovara sa Putinom dok se ne obaveže na potpuni prekid vatre, rekli su zvaničnici.

Zvaničnici administracije su upozorili da bi Tramp mogao iznenada da odluči da želi da razgovara sa Putinom. Ali oni su rekli da mu je rečeno da telefonski poziv nije dobra ideja osim ako Putin ne kaže Beloj kući da pristaje na potpuni prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine.

Tramp je u nedelju za En-Bi-Si njuz, rekao da planira da razgovara sa Putinom ove nedelje. Takođe je rekao da je "veoma ljut" na Putina što je rekao da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski treba da se povuče.

(En-Bi-Si njuz)

Dojče vele: NATO objavio koliko je Rusija izgubila vojnika

Od početka svoje potpune invazije na Ukrajinu Ruska Federacija je izgubila više od 900.000 vojnika, od kojih je 250.000 ubijeno.

Kako prenosi Dojče vele, takve podatke je izneo visoki zvaničnik NATO-a na brifingu na marginama sastanka ministara spoljnih poslova zemalja alijanse u Briselu.

Prema njegovim rečima, među ranjenim ruskim vojnicima, mnogi su zadobili doživotne povrede zbog nekvalitetne medicinske nege.

On je rekao da ruska vojska nastavlja da gubi preko 1.000 ljudi dnevno ubijenih i ranjenih, ali njena stopa regrutovanja novih regruta, prema Severnoatlantskoj alijansi, i dalje odgovara gubicima.

Napominje se da prednost još uvek nije na strani Ukrajine, a Ruska Federacija održava svoju prednost i dinamiku, a takođe pokušava da pobedi zbog deficita u ukrajinskoj vojsci.

Zvaničnik NATO je naglasio:"Na bojnom polju nema znakova da se Rusi spremaju za prekid vatre. Ne vidimo znakove da su se ciljevi Rusije u ovom ratu promenili".

(Dojče vele)

Putinov izaslanik: Rusija otvorena za bezbednosne garancije Ukrajini u nekim formama

Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev izjavio je da bi neki oblik bezbednosnih garancija za Ukrajinu "mogao da bude prihvatljiv", objavio je briselski Politiko.

Dmitrijev je doputovao u Vašington ove nedelje, što je prvi susret visokih ruskih zvaničnika sa Sjedinjenim Državama od početka rata u Ukrajini.

Održao je dvodnevne razgovore s američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, koji je prošlog meseca razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi kao deo napora predsednika SAD Donalda Trampa za prekid vatre i mirovni sporazum između Moskve i Kijeva.

Dmitrijev je naveo da je Ukrajina napala ruske energetske ciljeve, ali je istakao da su razgovori u Beloj kući dali "pozitivan ishod" i priznao je da bi Kremlj mogao da bude otvoren za bezbednosne garancije za Kijev.

(Tanjug)

Napad na Dnjepar, izbili požari

Rusi su lansirali "šahede" u Dnjepropetrovskoj oblasti, napad je izazvao požare, a dve osobe su povređene, izvestio je šef Dnjepropetrovske OVA Sergej Lisak na Telegramu.

(Ukrajinska pravda)

Udar na Harkov, četvoro poginulo, 35 ranjenih

Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Harkov porastao je na četiri, dok je najmanje 35 ljudi ranjeno, saopštio je Oleg Sinegubov, šef Harkovske OVA.

Pogođena je višestambena stambena zgrada u Novobavarskom okrugu, a izbio je požar.

(Ukrinform)

Ruska PVO neutralisala 107 dronova, jednom od njih meta bila Moskva

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kaže da je protivvazduhoplovna odbrana odbila napad drona koji je leteo ka Moskvi.

Sobjanin je u objavi na Telegramu napisao da hitne službe rade na mestu gde su krhotine pale, prenosi Interfaks.

Ranije je objavljeno da su aerodromi Vnukovo, Domodedovo i Žukovski obustavili rad.

Sistemi PVO su tokom noći presreli su i uništili 107 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Prema saopštenju, neutralisana su 34 drona nad Kurskom oblašću, 30 nad Orilskom, 18 nad Lipeckom, sedam nad Kaluškom, četiri iznad Azovskog mora, tri iznad Tambovske oblasti, tri iznad Moskovske oblasti, dva iznad Brjanske oblasti, jedan iznad Voronješke oblasti i jedan iznad Tulske oblasti.

(Tanjug/Interfaks)

Dimitrijev: Sa Trampom postoje izgledi za diplomatsko rešenje rata u Ukrajini

Izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije Kiril Dmitrijev rekao je u Vašingtonu da vidi "pozitivnu dinamiku" u odnosima između dve zemlje, ali da će biti potrebno više sastanaka da bi se razlike izgladile.

Dmitrijev je, u obraćanju ruskim i američkim medijima nakon razgovora sa zvaničnicima iz administracije predsednika Donalda Trampa, naveo da vidi izglede za početak rešenja za više od tri godine star rat u Ukrajini.

Istakao je da su razgovori u Vašingtonu dotakli tema širokog spektra kao što su proizvodnja retkih metala, saradnja na Arktiku, pa čak i let posade na Mars. Dodao je da se radi na obnavljanju direktnih vazdušnih linija.

Dmitrijeva poseta Vašingtonu usledila je posle američko-ruskih razgovora u Saudijskoj Arabiji i dogovora o prekidu vatre protiv energetskih ciljeva uz posredovanje SAD i omogućavanju nesmetane plovidbe Crnim morem.

“Apsolutno jasno vidimo da je administracija predsednika (Donalda) Trampa namera da rešava pitanja, za razliku od predsednika (Džoa) Bajdena. Ona se ponašaa sa velikim poštovanjem, postavlja mnogo pitanja, nalazi kompromise“, naglasio je Dimitrijev.

Dmitrijev je ocenio da sa Trampovom administracijom vidi izglede za diplomatsko rešenje ukrajinskog rata.

“Mislim da smo (sa) Trampovom administracijom sada u domenu razmišljanja o tome šta je moguće, šta zaista može da funkcioniše i kako možemo da pronađemo dugoročno rešenje“, rekao je Dmitrijev.

Rekao je i da su napretku pomogli razgovori u Saudijskoj Arabiji i rad američkog izaslanika Stiva Vitkofa.

Vitkof, Trampov izaslanik koji je preuzeo vođstvo u kontaktima administracije sa Kremljom, pozvao je Dmitrijeva u Sjedinjene Države prošle nedelje, rekli su američki zvaničnici.

Dmitrijev, kojeg citiraju ruske agencije, rekao je da su američke kompanije zainteresovane za Rusiju i da "žele da popune mesta evropskih kompanija koje su napustile tamošnje tržište.

(Reuters)

NATO će pomoći Ukrajini da učestvuje u sukobu "koliko god to bude potrebno", poručuje generalni sekretar te Alijanse Mark Rute.

Predsednik Volodimir Zelenski kaže da su u toku privatni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o potpunom prekidu vatre.

S obzirom na pritisak na Rusiju, postizanje takvog rešenja bi, po njegovom mišljenju, moglo biti pitanje narednih nedelja ili meseci.

Izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije Kiril Dmitrijev boravi ove sedmice u Vašingtonu.

Razgovara s predstavnicima američke administracije o obnavljanju odnosa dveju država.

Ističe da se protivnici približavanja plaše da će Rusija i SAD naći zajednički jezik, početi bolje da se razumeju i grade saradnju

U međuvremenu nastavljaju se međusobne optužbe Rusije i Ukrajine o kršenju moratorijuma na udare na energetske objekte.

Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova optužuje Kijev da je od moratorijuma izveo više od 30 udara na energetsku infrastrukturu.

Kijev to negira i ističe da su zabeležena brojna kršenja sporazuma od strane ruske vojske.