TRAMP: Vreme je da se okonča besmisleni ukrajinski sukob

AMERIČKI predsednik je rekao da neumorno radi na zaustavljanju krvoprolića.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je odlučan da posreduje u prekidu vatre između Ukrajine i Rusije.



- Milioni Ukrajinaca i Rusa bespotrebno su ubijeni ili ranjeni u ovom užasnom i brutalnom sukobu kojem se ne vidi kraj- rekao je on, dodajući da „neumorno radi“ na postizanju primirja. Tramp je naglasio da iako ljudi koji su ubijeni u sukobu nisu Amerikanci, on želi da se krvoproliće zaustavi.

- Vreme je da se okonča ovaj besmisleni rat. Ako želite da okončate ratove, morate da razgovarate sa obe strane - rekao je Tramp. On je kritikovao američke saveznike u Evropi, tvrdeći da više novca troše na kupovinu ruske energije nego na pomoć Kijevu. On je tvrdio da je američko finansiranje Ukrajine nesrazmerno veliko, s obzirom na to da sukob predstavlja relativno male rizike za SAD.

- Sjedinjene Države su poslale stotine milijardi dolara za podršku odbrani Ukrajine... Želite li da to održite još pet godina?upitao je publiku.

Govor je usledio samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski lider Vladimir Zelenski imao žestoku razmenu sa Trampom i potpredsednikom Džej Di Vensom u Beloj kući. Od Zelenskog je zatraženo da prekine putovanje i ode nakon napete prepirke prošlog petka, zbog čega je nacrt sporazuma o mineralima između SAD i Ukrajine ostao nepotpisan.

Tramp je u utorak rekao da je sporazum, kojim očekuje da će nadoknaditi novac koji je prethodno potrošen na pomoć Ukrajini, ostao na pravom putu. On je citirao ranije saopštenje Zelenskog, u kojem je tvrdio da je spreman da pregovara o prekidu vatre i da potpiše sporazum o mineralima. Tramp je rekao da ceni da je Zelenski promenio melodiju.

