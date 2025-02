KLIČKO UPOZORIO: Za okončanje sukoba u Ukrajini potreban je „bolan kompromis“

VITALIJ Kličko je upozorio da bi Ukrajina mogla da sklizne u haos ubrzo nakon postizanja mirovnog sporazuma.

Sukob između Rusije i Ukrajine mogao bi da se završi „za mesec ili dva“, izjavio je u utorak gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, upozoravajući da bi potencijalni mirovni sporazum mogao biti „veoma bolan za svakog Ukrajinca“.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta obećao da će tražiti brzi prekid neprijateljstava. Iako nije otkrio svoj mirovni plan, on navodno uključuje zamrzavanje sukoba duž sadašnje linije fronta, uspostavljanje demilitarizovane zone kojom patroliraju evropski vojnici i obustavljanje nastojanja Kijeva za pridruživanje NATO-u. Rusija je rekla da ostaje otvorena za pregovore, ali insistira na tome da svaki sporazum mora uključivati „pouzdane, pravno obavezujuće sporazume koji eliminišu osnovne uzroke sukoba“ umesto da ga samo zamrzavaju.



- Siguran sam da bi to bilo teško nazvati pozitivnim rezultatom - rekao je Kličko, komentarišući izglede za mir na forumu u Kijevu.

- Takozvani kompromis bi mogao da bude veoma bolan za svakog Ukrajinca - dodao je on.

Gradonačelnik smatra da bi kraj sukoba mogao dovesti do društvenih tenzija i političkih sukoba koji bi doveli do „rata istrebljenja“ unutar zemlje.

Malo je verovatno da će Kijev moći da zadrži svoju ratnu vojsku nakon okončanja sukoba, naveo je on, dodajući da će oko trećine sadašnjeg osoblja oružanih snaga morati da bude otpušteno i reintegrisano u civilni život. Završetak sukoba bi značio i početak izbornog takmičenja, rekao je gradonačelnik, dodajući da bi i to moglo izmaći kontroli.

- Veoma se plašim da bi to moglo da dovede do nereda ili još gore – do unutrašnjeg sukoba i građanskog sukoba - upozorio je Kličko.



- Izbori su „tradicionalno praćeni međusobnim optužbama“, naveo je gradonačelnik Kijeva i dodao da bi to moglo da bude „težak izazov“ za Ukrajinu. Političar je rekao da je „siguran“ da Ukrajina nije spremna da se suoči sa ovim scenarijem i da treba da traži rešenje.



Prošle nedelje, ukrajinski lider Vladimir Zelenski izjavio je da nacija u sadašnjim okolnostima ne može da ima glasove jer bi navodno „izgubila“ svoju vojsku. On je takođe tvrdio da je ceo izborni narativ navodno samo prodala Moskva, koja bi jedina imala koristi od glasanja u Ukrajini.

Moskva je više puta dovodila u pitanje legitimitet Zelenskog otkako je njegov predsednički mandat zvanično istekao u maju 2024. Ruski predsednik Valdimir Putin rekao je da je parlament jedino legitimno vladajuće telo u Ukrajini.



Prema Kličku, „svi pričaju o izborima“ u Ukrajini čak i dok se neprijateljstva nastavljaju.

- Politički izborni procesi su već počeli - dodao je gradonačelnik Kijeva.

Kličko, bivši svetski šampion u boksu u teškoj kategoriji, bio je jedna od najistaknutijih ličnosti u puču na Majdanu koji je podržavao Zapad u Kijevu 2014. i postao je gradonačelnik prestonice iste godine.

On je dugo imao zategnute odnose sa Zelenskim. On je 2023. optužio ukrajinskog lidera da usmerava naciju ka autoritarizmu. Prošlog meseca je takođe izjavio da tim Zelenskog nastoji da „uzurpira vlast“ potkopavanjem lokalnih vlasti.

