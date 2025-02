POGLEDAJTE - RUSKA KRSTAREĆA RAKETA H-35 UNIŠTILA MOĆNO ORUĐE: Posada Su-34 pronašla još jedan radar P-18 ukrajinskih snaga (VIDEO)

RUSKI vojni izvori objavili su nove snimke uništenja ukrajinskog radara P-18 preciznim vazdušnim udarom raketom H-35.

Foto printskrin Iks@InsiderGeo

Radar je otkriven i uništen na poljskom području u blizini sela Ovčarnoe, u južnom delu Zaporoške oblasti.

Snimci potvrđuju da je radar uništen zajedno sa njegovom posadom. Iako nije naglašeno koji je ruski avion lansirao raketu, dosadašnje iskustvo nam govori da bi to mogao biti Su-34.

Sa druge strane P-18 je dvodimenzionalni VHF radar za vazdušni nadzor sa dometom detekcije od 250 kilometara i maksimalnom operativnom visinom od 35 kilometara. Ukrajina je nasledila desetine ovih radara iz perioda Sovjetskog Saveza.

1RL131 Terek ili P-18 (NATO kodno ime Spoon Rest D) je 2D VHF radar koji je razvio i kojim je upravljao bivši Sovjetski Savez. P-18 je koristio SSSR od 1970. godine i iako je od tada zastareo, prenet je na države naslednice nakon pada Sovjetskog Saveza. Radar nastavlja da služi u mnogim državama koje su dobile P-18 iz Sovjetskog Saveza izvozom.

Mnogi P-18 su unapređeni i nastavljaju da služe u vojsci i ulozi kontrole vazdušnog saobraćaja širom sveta.

Ruski vojni izvori objavili su novi snimak uništenja ukrajinskog radara P-18 preciznim vazdušnim udarom rakete H-35. Radar je primećen i uništen u poljima u blizini sela Ovčarnoje u južnom regionu Zaporožja. pic.twitter.com/8x4OOzFLOj — Oruzje Online (@oruzjeonline) February 10, 2025

Dakle P-18 „Malahit“ je modernizovana verzija sovjetskog radara P-18 „Terek“, koji je proizvela kompanija „Ukrspetstehnika“, a koje su Oružane snage Ukrajine usvojile 2012. godine, nakon decenije rada na unapređenju.

Ukrajinci su napravili radar sa digitalnim antenskim nizom i poluprovodničkim predajnikom, sa višekanalnom digitalnom obradom signala prostor-vreme. Pored toga, zamenili su kamione Ural-375 svojim prikolicama KrAZ i uveli druge novine. Rezultat je radar koristan za protivvazdušnu odbranu.

P-18 „Malahit“ otkriva ciljeve koji se kreću brzinom do 1000 m/s, prati do 256 ciljeva na udaljenosti do 400 km i omogućava otkrivanje malih i suptilnih letećih objekata.

Oružane snage Ukrajine su do 2022. bile opremljene sa oko 50 stanica P-18 Malahit, a još 10 jedinica je izvezeno. Koliko ih je preostalo čitavo, ne zna se.

Foto vikipedija/Allocer

H-35 je podzvučna protivbrodska krstareća raketa sa sposobnošću napada na ciljeve na kopnu. Najnovija verzija rakete opremljena je inercijalnim navigacionim sistemom sa podrškom GLONASS-a i aktivnom radarskom glavom za navođenje. Domet rakete iznosi do 260 kilometara, a može leteti na visini od samo četiri metra iznad površine kako bi izbegla otkrivanje.

Ova raketa može se lansirati iz aviona, poput bombardera Su-34, iz kopnenog višestrukog lansirnog sistema poznatog kao “Bal”, kao i sa ratnih brodova koristeći sisteme poput KT-184 pomorskog lansera. Pored frontovskog bombardera Su-34, rakete H-35U može takođe da nosi i najnoviji ruski lovac Su-57.

Da ruske rakete H-35 mogu biti kobne po ukrajinske radare i PVO sisteme u različitim delovima ukrajinske pozadine, pisali smo u nekoliko navrata, poput ovde, ovde, ovde i ovde.

