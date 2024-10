POLITIKO TVRDI: Uz Trampa na iranskom spisku za ubistvo i desetak njegovih bivših saradnika

NA iranskom spisku za ubistvo, pored republikanskog predsedničkog kandidata Donalda Trampa, navodno se nalazi i desetak njegovih bivših saradnika i generala, piše danas Politiko.

Iran je otvoreno pretio ubistvom Trampu i njegovim nacionalnim stratezima od januara 2020. godine, kada je tadašnji predsednik SAD naredio napad dronom u kojem je ubijen najmoćniji iranski general Kasem Sulejmani, navodi ovaj medij.

Američki obaveštajni krugovi obavestili su Trampov izborni štab prošlog meseca o iranskim pretnjama ubistvom bivšem predsedniku, a iz njegove kampanje su naveli da su upozoreni da je pretnja "pojačana proteklih nekoliko meseci".

Za sada nema dokaza da su pokušaji atentata na Trampa tokom ovog leta povezani sa Teheranom, navodi Politiko.

Visoki zvaničnik ministarstva pravosuđa Met Olsen kaže da su pretnje izuzetno zabrinjavajuće jer je Iran jasno stavio do znanja da je rešen da se osveti bivšim američkim zvaničnicima zbog Sulejmanijeve smrti.

Vlada SAD je nekima od zvaničnika kojima su upućene pretnje pružila zaštitu, dok drugima nije.

Sagovornici Politika ističu da su pretnje ubistvom vrlo konkretne i pooštrene poslednjih meseci, kao i da FBI upućuje lična upozorenja ugroženim zvaničnicima na nove pretnje.

Mnogi od njih ističu da američka vlada još nije našla način da zaštiti sve one koji su izloženi riziku, što Teheranu otvara mogućnost da ostvari svoje pretnje.

-Određen broj ljudi, koji nije veliki ali bi mogao biti meta pretnji, nije dobio gotovo nikakvu podršku ili zaštitu, rekla je bivša savetnica za nacionalnu bezbednost senatora iz Jute Mita Romnija, Megan Rajs.

Zaštita nekih bivših zvaničnika, koje Iran navodno želi da ubije, već košta federalnu vladu oko 150 miliona dolara godišnje.

Bivši zvaničnici Saveta za nacionalnu bezbednost, od kojih su neki, kako se veruje, na spisku Irana, prepušteni su sebi u velikoj meri, dodaje se.

Zvaničnici smatraju da Tajna služba, pošto su radili za Belu kuću, treba da im pruži zaštitu.

Neki od tih zvaničnika sada troše stotine hiljada dolara godišnje na svoju bezbednost, a Tajna služba je odbila da komentariše ove navode, ističe Politiko.

Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Šon Savet rekao je da administracija predsednika Džozefa Bajdena smatra iranske pretnje kao bezbednosno pitanje od najvećeg prioriteta.

On je dodao da će Iran biti suočen sa "ozbiljnim posledicama" ako napadne bilo kog američkog građanina, uključujući bivše vladine zvaničnike.

Republikanski član Obaveštajnog komiteta Predstavničkog doma Konresa, Džim Hajms, navodi da bi SAD takav napad smatrale za ratni čin.

-Ne znam kako bismo na to odgovorili, ali to ne bi bio prijatan dan za iranski režim, poručio je on.

Iako neki od sagovornika Politika dovode u pitanje mogućnost Irana da sprovede sofisticirane napade na dobro čuvane pojedince unutar SAD, oni istovremeno ukazuju da postoje gotovo stalni napori Irana da nadziru i prate neke bivše zvaničnike, i to ne samo putem interneta.

Ti napori uključuju i iranska nastojanja da dođu do rasporeda planiranih putovanja ovih zvaničnika, kao i da saznaju njihove svakodnevne rutine i navike.

Većina zvaničnika koji imaju zaštitu vlade radili su u ministarstvima odbrane i Stejt departmentu.

Zakonodavci su nedavno izdvojili 40 miliona dolara za Stejt department kako bi mogao da zaštiti Majka Pompea, nekadašnjeg državnog sekretara I specijalnog predstavnika Stejt departmenta za Iran, Brajana Huka.

Portparolka Pentagona, Su Gou, izjavila je da ministarstvo odbrane ne objavljuje detalje vezane za bezbednosne mere zaštite sadašnjih ili bivših zvaničnika.

Među istaknutim Trampovim saradnicima koji su navodno primili pretnje su i njegovi bivši savetnici za nacionalnu bezbednost Džon Bolton i Robert O’Brajen.

