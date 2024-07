HOLANDSKI MINISTAR ODBRANE: U Ukrajinu uskoro stižu lovci F-16 iz Holandije

MINISTAR odbrane u holandskoj vladi Ruben Brekelmans saopštio je danas da će u Ukrajinu u bliskoj budućnosti stići lovci F-16 iz Holandije.

Foto USAF/Staff Sgt. Sarah M. McClanahan

-Mogu da kažem da će F-16 uskoro stići i da radimo naporno da se to desi što je pre moguće. Ako podelimo detalje, tačan datum i vreme, to će biti veoma vredna informacija za ruski režim. I ne želimo da ih činimo informisanijima nego što jesu. To je nešto što neću da delim, rekao je on, ne želeći da otkrije tačan broj aviona koji će biti isporučeni, prenosi Unian.

Rekao je da ukrajinski piloti vrlo brzo uče i rade neverovatan posao i dodao da je se svi procesi transfera oružja moraju odvijati na bezbedan i pouzdan način.

Takođe je istakao da su borbeni avioni važni za odbranu.

-Mislim da će za protivvazdušnu odbranu biti najvažnija upotreba F-16 u prvoj fazi. I možda će vremenom moći da se koriste za druge manevre. Ali prioritet je protivvazdušna odbrana, zaključio je Brekelmans.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - TAJNO ORUŽJE RUSKOG RAKETNOG SISTEMA: JARS izvodi vežbe kamuflaže i kontradiverzije