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NOVI DETALJI JEZIVOG SUDARA NA JADRANU: Tri osobe poginule, poznato i o kome je reč (VIDEO)

В. Н.

14. 06. 2026. u 14:28

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U SPLITSKIM vratima u toku je opsežna potraga i akcija nakon pomorske nesreće u kojoj su učestvovali jedrilica i katamaran. Do nesreće je došlo u 11:38 sati na području između Milne na Braču i otoka Šolte, gde je nakon sudara potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba.

НОВИ ДЕТАЉИ ЈЕЗИВОГ СУДАРА НА ЈАДРАНУ: Три особе погинуле, познато и о коме је реч (ВИДЕО)

Foto: Printsrkin/Jutjub/HRT

Policija se sada ponovo oglasila i saopštila strašne vesti.

U nesreći smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvek traga.

Iz Lučke kapetanije saopštili su da su na jedrilici bili češki državljani.

@hrvatska_radiotelevizija Sudar katamarana i jedrilice u kanalu Splitska vrata #hrvatskaradiotelevizija #promet #sudarnamoru #katamaran #jedrilica ♬ izvorni zvuk – HRT - HRT

Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) doktori hitne su pružili medicinsku pomoć na mestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu.

Na mestu događaja obaviće se uviđaj kojim će rukovoditi zamenica županijskog državnog advokata uz veštaka za promet i uz asistenciju policije.

Prema neslužbenim informacijama, iz mora je dosad spašeno osam osoba, dok se za još jednom intenzivno traga. Tačan broj putnika na jedrilici i okolnosti koje su dovele do sudara za sada nisu poznati.

(Večernji.hr)

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