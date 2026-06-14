NOVI DETALJI JEZIVOG SUDARA NA JADRANU: Tri osobe poginule, poznato i o kome je reč (VIDEO)
U SPLITSKIM vratima u toku je opsežna potraga i akcija nakon pomorske nesreće u kojoj su učestvovali jedrilica i katamaran. Do nesreće je došlo u 11:38 sati na području između Milne na Braču i otoka Šolte, gde je nakon sudara potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba.
Policija se sada ponovo oglasila i saopštila strašne vesti.
U nesreći smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvek traga.
Iz Lučke kapetanije saopštili su da su na jedrilici bili češki državljani.
Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) doktori hitne su pružili medicinsku pomoć na mestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu.
Na mestu događaja obaviće se uviđaj kojim će rukovoditi zamenica županijskog državnog advokata uz veštaka za promet i uz asistenciju policije.
Prema neslužbenim informacijama, iz mora je dosad spašeno osam osoba, dok se za još jednom intenzivno traga. Tačan broj putnika na jedrilici i okolnosti koje su dovele do sudara za sada nisu poznati.
(Večernji.hr)
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