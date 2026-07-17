STIGLA REAKCIJA PEKINGA: Kina odgovorila na Trampove optužbe

KINA je danas odbacila optužbe predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da je pokušala da utiče na američke izbore i da je pribavila milione podataka o američkim biračima, ističući da se ne meša u unutrašnje poslove drugih država.

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Portparol Ambasade Kine u Sjedinjenim Američkim Državama u odgovoru za CNN naglasio je da se Kina dosledno pridržava principa nemešanja u unutrašnje stvari drugih zemalja.

- Američki izbori su unutrašnje pitanje Sjedinjenih Američkih Država. Njihov ishod određuju glasovi američkog naroda - naveo je portparol.

On je dodao da "Kina nikada nije i nikada neće intervenisati u predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama".

Peking je i ranije u više navrata odbacivao optužbe o mešanju u izborne procese i politička pitanja koje su protiv njega iznosile Sjedinjene Američke Države, kao i Australija, Kanada i Velika Britanija.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je prethodno u obraćanju naciji da je Kina nezakonito pribavila podatke o oko 220 miliona američkih birača i pokušala da utiče na predsedničke izbore 2020. godine, a to je rekao pozivajući se na dokumenta sa kojih je administracija skinula oznaku tajnosti i objavila ih na sajtu Bele kuće.

Tramp je istakao da novoobjavljena dokumenta pokazuju da je Kina sprovela, kako je naveo, "najveće kompromitovanje izbornih podataka u istoriji", navodeći da je pribavila biračke dosijee koji sadrže imena, adrese, brojeve telefona, kontakt podatke i stranačku pripadnost američkih birača.

Prema njegovim tvrdnjama, Kina je navodno pokušala da oslabi njegovu prvu administraciju i da utiče na njegovu predsedničku kampanju 2020. godine, kao i na izbore za Kongres 2018. godine.

- Kineska vlada je želela da izgubim izbore jer je znala da su mi njihove namere jasne - rekao je Tramp.

(Tanjug)