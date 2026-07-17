SRAMNO: Bojanom Maljević brišu pod koliko je ponižavaju
NAKON što je glumica Bojana Maljević u internom pismu studentima obrazložila zbog čega se povlači sa studentske liste i uputila kritike na račun načina funkcionisanja pokreta, usledile su nove prozivke na društvenim mrežama.
Ovoga puta oglasio se nalog "FTN se budi", koji je na mreži Iks objavio:
"Da lʾ je to sujeta, ilʾ ko zna šta li je
Uvek se završi, s nekim od vaših pisama.
– Bajaza"
Objava se u javnosti tumači kao aluzija na pismo koje je Bojana Maljević uputila studentima, a koje je kasnije dospelo u javnost. U tom pismu ona je navela da se povlači sa studentske liste jer se ne slaže sa njihovim pravilima i procedurama koje su studenti usvojili, ocenjujući da pojedina rešenja podsećaju na partijski centralizam i da stvaraju politički strah.
Ipak, najnovija objava naloga "FTN se budi" pokazuje da se polemike oko njenog pisma ne stišavaju, već da deo studentskih aktivista nastavlja sa javnim podsmehom na njen račun.
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