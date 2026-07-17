Politika

SRAMNO: Bojanom Maljević brišu pod koliko je ponižavaju

T.J.

17. 07. 2026. u 09:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAKON što je glumica Bojana Maljević u internom pismu studentima obrazložila zbog čega se povlači sa studentske liste i uputila kritike na račun načina funkcionisanja pokreta, usledile su nove prozivke na društvenim mrežama.

СРАМНО: Бојаном Маљевић бришу под колико је понижавају

Foto: Printskrin

Ovoga puta oglasio se nalog "FTN se budi", koji je na mreži Iks objavio:

"Da lʾ je to sujeta, ilʾ ko zna šta li je

Kad god se sretnemo, uvek se zalije
Uvek se završi, s nekim od vaših pisama.

– Bajaza"

Objava se u javnosti tumači kao aluzija na pismo koje je Bojana Maljević uputila studentima, a koje je kasnije dospelo u javnost. U tom pismu ona je navela da se povlači sa studentske liste jer se ne slaže sa njihovim pravilima i procedurama koje su studenti usvojili, ocenjujući da pojedina rešenja podsećaju na partijski centralizam i da stvaraju politički strah.

Ipak, najnovija objava naloga "FTN se budi" pokazuje da se polemike oko njenog pisma ne stišavaju, već da deo studentskih aktivista nastavlja sa javnim podsmehom na njen račun.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RASPAD SISTEMA U UKRAJINI Narod izašao na ulice Kijeva, smenjeni šef Odbrane udario na vrhovnog komandanta: Pleo je intrige!
Svet

0 0

RASPAD SISTEMA U UKRAJINI Narod izašao na ulice Kijeva, smenjeni šef Odbrane udario na vrhovnog komandanta: "Pleo je intrige!"

ODLAZEĆI ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov, čiju smenu je naložio predsednik Volodimir Zelenski, izjavio je danas da su reformske inicijative koje je predložilo Ministarstvo odbrane sa njim na čelu počele da nailaze na blokade i da glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski nije bio spreman da otvoreno razgovara o postojećim problemima.

16. 07. 2026. u 14:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Delta Real Estate lider zelene gradnje u Srbiji

Delta Real Estate lider zelene gradnje u Srbiji