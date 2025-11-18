Region

NA NEBU IZNAD HRVATSKE "PLANUO" MISTERIOZNI OBJEKAT Javio se astronom: "Mogu biti dve stvari..."

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 21:22

NEPOZNATI objekt snimljen je u ponedeljak uveče na nebu iznad Dalmacije.

НА НЕБУ ИЗНАД ХРВАТСКЕ ПЛАНУО МИСТЕРИОЗНИ ОБЈЕКАТ Јавио се астроном: Могу бити две ствари...

Foto: Printsrkin

Vatrena kugla uočena je na nebu iznad Splita, a mnogi spekulišu šta bi to moglo da bude.

Hrvatski astronom Ante Radonić je za 24 sata rekao da postoje dve mogućnosti - smatra da je reč o sagorevanju raspadnutog dela rakete ili satelita prilikom ulaska u gušće slojeve atmosfere.

Objasnio je da se sagorevanje može dogoditi na visini od više od 60 kilometara.

Portal 24sata objavio je i snimak misterioznog objekta na nebu. Na snimku se vidi kako nešto "užareno" leti i za sobom ostavlja beli trag.

(24sata.hr)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio
Region

0 0

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

19. 11. 2025. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju

Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju