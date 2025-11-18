NA NEBU IZNAD HRVATSKE "PLANUO" MISTERIOZNI OBJEKAT Javio se astronom: "Mogu biti dve stvari..."

NEPOZNATI objekt snimljen je u ponedeljak uveče na nebu iznad Dalmacije.

Foto: Printsrkin

Vatrena kugla uočena je na nebu iznad Splita, a mnogi spekulišu šta bi to moglo da bude.

Hrvatski astronom Ante Radonić je za 24 sata rekao da postoje dve mogućnosti - smatra da je reč o sagorevanju raspadnutog dela rakete ili satelita prilikom ulaska u gušće slojeve atmosfere.

Objasnio je da se sagorevanje može dogoditi na visini od više od 60 kilometara.

Portal 24sata objavio je i snimak misterioznog objekta na nebu. Na snimku se vidi kako nešto "užareno" leti i za sobom ostavlja beli trag.

(24sata.hr)

