NA NEBU IZNAD HRVATSKE "PLANUO" MISTERIOZNI OBJEKAT Javio se astronom: "Mogu biti dve stvari..."
NEPOZNATI objekt snimljen je u ponedeljak uveče na nebu iznad Dalmacije.
Vatrena kugla uočena je na nebu iznad Splita, a mnogi spekulišu šta bi to moglo da bude.
Hrvatski astronom Ante Radonić je za 24 sata rekao da postoje dve mogućnosti - smatra da je reč o sagorevanju raspadnutog dela rakete ili satelita prilikom ulaska u gušće slojeve atmosfere.
Objasnio je da se sagorevanje može dogoditi na visini od više od 60 kilometara.
Portal 24sata objavio je i snimak misterioznog objekta na nebu. Na snimku se vidi kako nešto "užareno" leti i za sobom ostavlja beli trag.
(24sata.hr)
