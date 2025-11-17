SIN POZNATOG FUDBALERA I SUDIJA UBIO DEVOJKU U MOSTARU: Jurio je po ulici da joj presudi:
UBISTVO koje se večeras desilo u Mostaru je ponovo šokirao javnost.
Kako je već objavljeno, ubistvo se dogodilo u objektu domaćeg lanca brze hrane, a nakon što je devojka pokušala da pobegne od napadača i zatraži pomoć.
Muškarac je nakon ubistva uhapšen.
Prema još uvek nezvaničnim informacijama medija, uhapšeni muškarac je 33-godišnji Anis K, fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH. Vecernji.ba saznaje da je reč o sinu slavnog Veležova fudbalera Avde.
Zvanična potvrda identiteta osumnjičenog očekuje se nakon što policija i tužilaštvo završe prve korake istrage.
Istražitelji prikupljaju izjave svedoka, proveravaju snimke nadzornih kamera iz okolnih objekata i analiziraju tragove s mesta zločina.
On je ubio devojku A.J. iz Kalesije, a koja je radila u Mostaru.
Motiv ovog zločina još nije poznat.
Istražitelji su na licu mesta i obavljaju uviđaj.
(Avaz/Crna hronika)
