SIN POZNATOG FUDBALERA I SUDIJA UBIO DEVOJKU U MOSTARU: Jurio je po ulici da joj presudi:

17. 11. 2025. u 07:00

UBISTVO koje se večeras desilo u Mostaru je ponovo šokirao javnost.

СИН ПОЗНАТОГ ФУДБАЛЕРА И СУДИЈА УБИО ДЕВОЈКУ У МОСТАРУ: Јурио је по улици да јој пресуди:

Foto: Facebook

Kako je već objavljeno, ubistvo se dogodilo u objektu domaćeg lanca brze hrane, a nakon što je devojka pokušala da pobegne od napadača i zatraži pomoć.

Muškarac je nakon ubistva uhapšen.

Prema još uvek nezvaničnim informacijama medija, uhapšeni muškarac je 33-godišnji Anis K, fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH.  Vecernji.ba saznaje da je reč o sinu slavnog Veležova fudbalera Avde.

Zvanična potvrda identiteta osumnjičenog očekuje se nakon što policija i tužilaštvo završe prve korake istrage.

Istražitelji prikupljaju izjave svedoka, proveravaju snimke nadzornih kamera iz okolnih objekata i analiziraju tragove s mesta zločina.

On je ubio devojku A.J. iz Kalesije, a koja je radila u Mostaru.

Motiv ovog zločina još nije poznat.

Istražitelji su na licu mesta i obavljaju uviđaj.

(Avaz/Crna hronika)

