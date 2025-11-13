TRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Otkriveno šta je uradio pilot pre pada aviona

U MESTU Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao turski avion Airtractor, javlja 24sata.hr.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je oko 17 časova nestao je sa radara na području Like. Na teren su poslate spasilačke ekipe.

Prema prvim informacijama s terena, radi se o avionu koji inače koristi Hrvatsko ratno vazduhplovstvo.

Pilot je poslao poziv u pomoć pre pada. Posle toga avion je nestao sa radara.

Avion koji je srušio je avion Glavne uprave za šumarstvo Republike Turske, pišu mediji.