TRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Otkriveno šta je uradio pilot pre pada aviona

Novosti online

13. 11. 2025. u 23:30

U MESTU Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao turski avion Airtractor, javlja 24sata.hr.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je oko 17 časova nestao je sa radara na području Like. Na teren su poslate spasilačke ekipe.

Prema prvim informacijama s terena, radi se o avionu koji inače koristi Hrvatsko ratno vazduhplovstvo.

Pilot je poslao poziv u pomoć pre pada. Posle toga avion je nestao sa radara.

Avion koji je srušio je avion Glavne uprave za šumarstvo Republike Turske, pišu mediji.

