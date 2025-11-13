TRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Otkriveno šta je uradio pilot pre pada aviona
U MESTU Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao turski avion Airtractor, javlja 24sata.hr.
On je oko 17 časova nestao je sa radara na području Like. Na teren su poslate spasilačke ekipe.
Prema prvim informacijama s terena, radi se o avionu koji inače koristi Hrvatsko ratno vazduhplovstvo.
Pilot je poslao poziv u pomoć pre pada. Posle toga avion je nestao sa radara.
Avion koji je srušio je avion Glavne uprave za šumarstvo Republike Turske, pišu mediji.
