PENAVA OPET POKAZAO DA JE USTAŠA: Izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata" je provokacija

PREDSEDNIK ustaškog Domovinskog pokreta Ivan Penava, opisao je odlaganje izložbe „Srpkinja, heroina Velikog rata“ u Vukovaru kao „razumni potez“, a samu izložbu – u novembru – kao „provokaciju“.

Foto: Printsrkin

- To je čista provokacija, jedna u nizu provokacija koje smo doživeli poslednjih dana. Sa tim naslovom i tom temom, u mesecu novembru, u Vukovaru - uz poštovanje svih prava svake nacionalne manjine, uključujući i srpsku nacionalnu manjinu - svi ćemo se složiti da je to provokacija - rekao je Penava za RTL.

On tvrdi i da je to što ustaški pevač Marko Perković Tompson više neće moći da nastupa u gradskim prostorima u Zagrebu "duh neslobode".