POGINUO POZNATI BIZNISMEN: Teška saobraćajna nesreća, nije mu bilo spasa

Novosti online

01. 11. 2025. u 21:26

MOTOCIKLISTA iz Cazina poginuo je teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu kod Bihaća!

ПОГИНУО ПОЗНАТИ БИЗНИСМЕН: Тешка саобраћајна несрећа, није му било спаса

Foto: Shutterstock

Lokalni mediji navode da su prema prvim informacijama u saobraćajnoj nesreći učestvovali motocikl i putničko vozilo, a od zadobijenih povreda motociklista je preminuo na mestu.

Na teren su odmah izašle ekipe policije i Hitne pomoći, međutim, uprkos brzoj intervenciji, život muškarca nije bilo moguće spasiti.

Portal Dijasporainfo navodi da je prema nezvaničnim informacijama u tragičnoj nesreći poginuo poznati cazinski privrednik Senad Ikanović koji je vlasnik salona nameštaja.

(Avaz)

