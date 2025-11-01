POGINUO POZNATI BIZNISMEN: Teška saobraćajna nesreća, nije mu bilo spasa
MOTOCIKLISTA iz Cazina poginuo je teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu kod Bihaća!
Lokalni mediji navode da su prema prvim informacijama u saobraćajnoj nesreći učestvovali motocikl i putničko vozilo, a od zadobijenih povreda motociklista je preminuo na mestu.
Na teren su odmah izašle ekipe policije i Hitne pomoći, međutim, uprkos brzoj intervenciji, život muškarca nije bilo moguće spasiti.
Portal Dijasporainfo navodi da je prema nezvaničnim informacijama u tragičnoj nesreći poginuo poznati cazinski privrednik Senad Ikanović koji je vlasnik salona nameštaja.
(Avaz)
Preporučujemo
UŽAS NA ZRENjANINSKOM PUTU: Jeziv udes, motociklista leži nepomičan
01. 11. 2025. u 18:45
DEVOJČICA (7) OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU NA MILjAKOVCU: Hitno prevezena u "Tiršovu"
31. 10. 2025. u 20:10
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)