PRIŠTINA SE SPREMA ZA RAT: Turska ih naoružava do zuba - Kurti se hvali

PREMIJER lažne države Kosovo Aljbin Kurti danas se na društvenoj mreži "Fejsbuk" javno pohvalio kako im je Turska poslala hiljadu dronova.

Turska je ovim činom direktno prekršila Povelju UN i Rezoluciju SB UN 1244 prema kojoj je jedina dozvoljena oružana sila na KiM KFOR.

Takozvani premijer ove lažne države Aljbin Kurti se hvali ovom donacijom oružja na društvenim mrežama, čime jasno pokazuje da se sprema za rat.

- Ovi kamikaze dronovi poznati i kao RTF (Ready to Fly) Skajdagger FpV tip su borbeni dronovi opremljeni eksplozivnom opremom namenjenom za udaranje. Nabavkom ovog kontingenta bespilotnih letelica, uz TB2 Bajraktar i Pumu, nastavljamo da gradimo i dodajemo udarnu snagu naše vojske kako bismo izgradili sposobnu silu sa naprednim tehnološkim razvojem. - naglasio je Kurti.

Hitno se oglasio Vučić

Na ovo sramno naoružavanje lažne države Kosovo hitno je reagovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio kako je užasnut ponašanjem turske i kršenjem rezolucije 1244.

- Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku! - napisao je Vučić na društvenoj mreži "Iks"

