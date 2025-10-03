OPTUŽNICA U POTPUNOSTI POTVRĐENA: Za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima
OPTUŽNICA za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji u potpunosti je potvrđena, saopštio je danas Osnovni krivični sud u Skoplju.
U saopštenju se navodi da će se suđenje održati u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju zbog toga što slučaj treba da vode sudije sa stečenim iskustvom i znanjem o krivičnim predmetima koji će omogućiti efikasan, profesionalan i zakonit postupak, preneo je Večer.
Ističe se da da je bilo teškoća prilikom uručivanja optužnica 37-oro optuženih lica koja imaju 33 branioca i da je zbog toga dostavljanje vršeno preko sudskih službi Osnovnog krivičnog suda u Skoplju.
Sud ističe da je pokušao da ispuni sve zakonske obaveze na najefikasniji način i da oceni krivično delo u predviđenom zakonskom roku, vodeći računa o osetljivosti postupka, javnom interesu i više od 250 povređenih i porodica onih koji su poginuli u požaru.
Sud takođe navodi da je angažovao sve raspoložive resurse u ovom postupku radi blagovremenog i zakonitog postupanja, kako ne bi došlo do nepotrebnih propusta koji bi ugrozili postupak.
Kako se ističe, predmet je dodeljen nadležnom sudiji na dalje postupanje, a stranke i javnost biće obavešteni o svim daljim procesnim radnjama u vezi sa tim slučajem.
U diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta ove godine izbio je požar usled nedozvoljene upotrebe pirotehnike tokom koncerta grupe DNK u kojem su poginule 62 osobe.
Diskoteka je radila bez važeće dozvole i kršila je brojne standarde bezbednosti.
Tužilaštvo je podiglo optužnice protiv 37 fizičkih i tri pravna lica.
(Tanjug)
