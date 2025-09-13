NARUŠEN VAZDUŠNI PROSTOR RUMUNIJE: Dron primećen, podignuta dva borbena aviona F-16
MINISTARTVO odbrane Rumunije saopštilo je da su dva borbena aviona F-16 poletela iz baze u Feteštiju nakon što je otkriven dron u rumunskom vazdušnom prostoru.
Rumunske vlasti su izdale upozorenja za severni deo okruga Tulča, pozivajući građane na oprez zbog mogućeg pada objekata iz vazduha.
Dron je prešao oko 10 km unutar teritorije Rumunije i leteo je oko 50 minuta iznad vazdušnog prostora NATO-a, navodi se u saopštenju, prenosi portal Digi 24.
Avioni su pratili dron do oblasti Kilija Veke oko 20 km od granice, nakon čega je dron nestao sa radara.
U operaciji su učestvovale i nemačke Eurofighter jedinice, koje su pratile drugi dron u blizini granice, ali bez ulaska u rumunski vazdušni prostor.
