NARUŠEN VAZDUŠNI PROSTOR RUMUNIJE: Dron primećen, podignuta dva borbena aviona F-16

MINISTARTVO odbrane Rumunije saopštilo je da su dva borbena aviona F-16 poletela iz baze u Feteštiju nakon što je otkriven dron u rumunskom vazdušnom prostoru.

Foto: Profimedia

Rumunske vlasti su izdale upozorenja za severni deo okruga Tulča, pozivajući građane na oprez zbog mogućeg pada objekata iz vazduha.

Dron je prešao oko 10 km unutar teritorije Rumunije i leteo je oko 50 minuta iznad vazdušnog prostora NATO-a, navodi se u saopštenju, prenosi portal Digi 24.

Avioni su pratili dron do oblasti Kilija Veke oko 20 km od granice, nakon čega je dron nestao sa radara.

U operaciji su učestvovale i nemačke Eurofighter jedinice, koje su pratile drugi dron u blizini granice, ali bez ulaska u rumunski vazdušni prostor.

(Tanjug)

