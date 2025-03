"ONE KOJI NISU IMALI PULS GURALI SU U STRANU" Potresna ispovest očevica tragičnog požara u Kočanima (VIDEO)

STRAŠAN požar u diskoteci u Kočanima odneo je najmanje 59 života, a sada su isplivali novi detalji užasa.

Foto: Printskrin Fejsbuk/DW Makedonski

Očevidac Vlatko Zdravkov rekao je da su "Kočani mrtav grad" i da se generacijama neće oporaviti od tragedije.

- To je strašno. 100 ljudi leži tamo, uhvatite one koji imaju puls, spasite ih. Ubacujete ih u automobile i odvozite. One koji nemaju, razumete, guraju ih u stranu. Spaljeni, smrskani, ugušeni, većina ih je umrla od opekotina, neki od strujnog udara. To su naša deca, umrla su i naša deca - rekao je Vlatko Zdravkov.

Najmlađa žrtva imala je svega 14 godina. Među povređenima je najmanje 150 ljudi, koji su prebačeni u bolnice u Kočanima, Štipu i Skoplju, a nakon toga vršen je hitan transport u okolne zemlje. U Beograd je u nedelju avionom Vojske Srbije dovezeno 12 pacijenata.

(Dojče vele)