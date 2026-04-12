ZAŠTO PAS STRELAC VOLI DA SKITA? Horoskop "Novosti": Životinje su kao i ljudi pod uticajem planeta i zvezda koje određuju njihov karakter

DA li je vaš najbolji četvoronožni prijatelj neodoljivi šarmer Bik ili oprezna, brižna Devica?

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Nestrpljivi Ovan ili pompezni Lav koji pleni pažnju gde god stavi svoju šapu? Jer i životinje su kao i ljudi pod uticajem planeta i zvezda koje određuju njihov karakter. Čak i kada ne znate njihov datum rođenja, po njihovom ponašanju možete da procenite koji su znak u horoskopu.

Tako će pas u znaku Bika verovatno uživati da prekopava vaše ili komšijine cvetne leje u dvorištu. Kucom rođenom u znaku Device upravlja analitični Merkur pa će dosta vremena provoditi posmatrajući šta rade njeni gospodari. Odličan je čuvar, uvek na oprezu, s jednim uhom podignutim i okom otvorenim. Pas Strelac, rođeni avanturista, praviće vam probleme jer voli da skita, što nije čudno budući njime vlada Jupiter, planeta slobode. Kao i pas Ovan, istraživački je nastrojen pa će često bežati iz dvorišta ili stana kako bi proširio vidike. Ako vam vaša kuca čita misli i uvek zna kako se osećate verovatno je horoskopska Riba. Mada uvek želi da vam ugodi, ponekad će se žaliti gostima da je ne mazite dovoljno ili da ne dobija uvek omiljenu hranu. I neće joj biti teško da ih uveri u to, jer njen vladalac Neptun simbolizuje i dar za glumu.