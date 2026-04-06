JAKA SILA DELUJE NA ARTEMIS II: Misija ušla u Mesečevo gravitaciono polje
ČETIRI astronauta NASA misije Artemis II ušla su u domen gravitacionog polja Meseca u kojem sila Mesečeve gravitacije jače deluje na letelicu nego Zemljina.
Posada je ušla u ovu deonicu svemirskog leta četiri dana, šest sati i dva minuta od početka misije, udaljena oko 62.800 kilometara od Meseca i 373.400 kilometara od Zemlje, prenosi "Gardijan".
Sledeća ključna etapa biće let u pravcu tamne strane Meseca i dublje u svemir od bilo koje kosmičke misije do sada.
- Svi smo izuzetno uzbuđeni. Naš tim za letačke operacije i naš naučni tim su spremni za prvi prelet Meseca u poslednjih 50 godina - rekla je Lori Glejz, zamenik pomoćnika administratora NASA-ine misije za razvoj istraživačkih sistema.
Misije Apolo 1960-ih i 70-ih godina leteli su stotinak kilometara iznad lunarne površine, ali posada Artemisa II prići će Mesecu na nešto više od 6.400 kilometara što će im omogućiti da vide kompletnu, sfernu Zemljinog prirodnog satelita, uključujući regione blizu oba Mesečeva pola.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)