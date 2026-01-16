ASTRONOMI UPOZORAVAJU: Na Suncu se formirala velika koronalna rupa

NA Suncu se formirala velika koronalna rupa, pokazuju najnoviji podaci Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka i Instituta za solarno-zemljsku fiziku, prenose danas ruski mediji.

Foto IKI RAN

Na Suncu se formirala još jedna velika koronalna rupa, ovoga puta prilično neobičnog oblika. Podseća na ogromnu obrnutu cifru 1. Visina “cifre” je oko 1 milion kilometara”, stoji u saopštenju.

Naučnici podsećaju da je rast koronalnih rupa na zvezdi počeo još u prvim mesecima prošle godine, posle dostizanja vrhunca solarnog ciklusa aktivnosti. To je dovelo do toga da se broj magnetnih oluja prošle godine povećao za 60 odsto.

Astronomi tvrde da će magnetne oluje izazvane ovakvim pojavama na Suncu u naredne dve godine biti česte na Zemlji.

Posle 2028. godine treba da počne naglo slabljenje svih vidova solarne aktivnosti i prelazak u minimum. To će se dogoditi otprilike na prelazu 2029–2030. godine.

Zemlju je zahvatila druga magnetna oluja od početka godine

Zasad geomagnetna aktivnost samo raste i premašuje pokazatelje prethodne rekordne godine, saopštili su u Laboratoriji solarne astronomije.

-Tempo formiranja geomagnetnih poremećaja (indeks Kp = 4; žuti nivo) i oluja (Kp = 5 i više; crveni nivo) za prvih 13 dana januara premašio je pokazatelje prethodne 2025. godine, koji su bili maksimalni u poslednjih 10–20 godina, istakli su naučnici.

(rt.rs)

