RETROGRADNI MERKUR DONOSI HAOS, ALI I ŠANSU: Da li ste spremni da saznate spas i istinu o svom znaku?

DA, stiglo je to vreme ponovo. Treći i poslednji retrogradni Merkur za 2025. odvija se od 9. do 29. novembra. Ovog meseca, planeta komunikacije i intelekta kreće svoj poznati „unazadni“ put kroz impulsivni znak Strelca, pre nego što pređe u strastveni Škorpiju. Energija može delovati haotično, sa trenutnim naglim promenama, iskrenim i ponekad brutalnim uvidima, koji potom ustupaju mesto mirnoj introspekciji i jasnoći.

Da li možete očekivati promene u planovima? Priliku da prepišete stare scenarije? Neočekivane obrte? Prema Priscili Limi de Šarbonijer, astrologu, autorki i osnivaču personalizovane astrologijske aplikacije Soulloop, odgovor je - da: “Komunikacija, posao i planiranje dolaze u prvi plan, dotičući kako velike priče koje pričamo sebi, tako i neizgovorene istine koje oblikuju naše najbliže odnose.”

Iako Merkur u retrogradnom hodu ima reputaciju da remeti putovanja i uzrokuje tehničke kvarove, njegova energija može biti vrlo osvetljavajuća – posebno kada je reč o našim ograničavajućim uverenjima, filozofijama i načinu razmišljanja. “Kada je Merkur retrogradan, um radi punom frekvencijom,” objašnjava Lima de Šarbonijer. “Naša pažnja za detalje se pojačava, svest o greškama raste, a nesavršenosti postaju vidljive. Istovremeno, postajemo jasniji u izražavanju, sposobni da gradimo ideje iz temelja i pretvaramo kompleksnost u jasnoću.”

Šta znači retrogradni Merkur?

“Retrogradni Merkur se događa kada planeta komunikacije izgleda da se kreće unazad po nebu, što je optička iluzija sa stvarnim efektima,” kaže Lima de Šarbonijer. “To je vreme kada komunikacija, putovanja, ugovori i tehnologija mogu biti problematični, ali je takođe moćan trenutak za introspektivno razmišljanje.”

Ako vam se čini da je Merkur stalno retrogradan, razlog je što se njegovo unazadno kretanje događa prilično često - tri do četiri puta godišnje. Ipak, kako ističe Lima de Šarbonijer, planeta zapravo ne ide unazad - samo tako deluje jer je retrogradni Merkur najbliža planeta Suncu i ima kraću orbitalnu putanju.

Kako da iskoristite retrogradni Merkur

Percepcija unazadnog kretanja može se posmatrati kao podsetnik da proverimo određene aspekte svog života. Astrologija je, na kraju krajeva, o radu sa energijom – a ne protiv nje. “Energija Merkura okreće se unutra, pozivajući nas da se osvrnemo na prošlost, razjasnimo nesporazume i promenimo način na koji mislimo, govorimo i povezujemo se,” kaže Lima de Šarbonijer.

Drugim rečima, Merkur u retrogradnom hodu je prilika da „usporite, reflektujete i uskladite se“. “Bilo da je u pitanju fino podešavanje poruke, ponovno povezivanje sa važnim ljudima ili prepravljanje planova koji su nekada delovali pogrešno, ovaj period vam pomaže da se vratite na pravi put sa više mudrosti i svrhe. Iskoristite ovo vreme da unapredite komunikaciju, preispitate odluke i udahnete novi život starim idejama.”

Saveti za Merkur u retrogradnom hodu

Ne žurite sa odlukama: Ako nešto deluje pogrešno, verovatno jeste. Dajte sebi prostor.

Reflektujte i prepravite: Bilo da je u pitanju poslovni predlog, ljubavno pismo ili kreativni projekat, dopustite sebi da uredite pre nego što pošaljete.

Ponovno se povežite: Stari prijatelji, klijenti ili ideje mogu se ponovo pojaviti. Nije slučajno, tu je nešto vredno.

Pravite rezervne kopije: Tehnički problemi su realni. Sačuvajte svoj rad, proverite detalje i pročitajte sitna slova.

Koji horoskopski znakovi su najviše pogođeni?

Iako će svaki znak biti pogođen Merkur u retrogradnom hodu 2025, efekti će se razlikovati. U novembru, oni sa jakim pozicijama u Strelcu i Škorpiji mogu očekivati snažan uticaj, jer tranzit prolazi kroz njihove znakove. Takođe, Device i Blizanci, kojima Merkur vlada, takođe će biti značajno pogođeni.

Škorpije će doživeti ovo retrogradno kretanje kao duboko uranjanje u moć prisutnosti, suočavanje sa neizgovorenim mislima i završavanje započetih priča. Intuicija i osetljivost rastu, a planovi se usklađuju sa sopstvenim talentima i vrednostima.

Strelčevi će prvo fokus biti na identitetu, a zatim prelazi u istraživanje sećanja, snova i uvida koji oblikuju njihovu prisutnost. Potreban je strpljiv pristup i introspektivno slušanje unutrašnjeg glasa.

Device i Blizanci doživljavaju retrogradnost kao „restart sistema“. Device preispituju komunikaciju i učenje, dok Blizanci balansiraju davanje i primanje u partnerskim odnosima i saradnji.

