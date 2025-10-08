STRUČNJACI OTKRIVAJU ZAŠTO SE LED SIJALICE PRERANO KVARE: Ne traju kao što piše na kutiji, a za kvar niste vi krivi

IAKO se na tržištu predstavljaju kao dugotrajne, energetski efikasne i "smart" tehnologija budućnost, LED sijalice mnogima prestanu da rade znazno pre obećanih pet, sedam ili deset godina.

Proizvođači često na pakovanju navode prosečan vek trajanja sijalice, ali ta cifra se zasniva na testiranju u kontrolisanim uslovima, često uz mnogo manje sati rada nego u stvarnom životu. Fraze poput "do sedam godina" mogu da obmanu, to znači da je mali broj sijalica toliko trajao, a većina neće.

Nisu problem diode, već elektronski delovi

Sam LED čip je dugotrajan, međutim napajanje i elektronski upravljač - drajver koji pretvara kućni napon u odgovarajući oblik za LES, je često najslabija karika, piše Cnet.

Komponente se jako brzo pregrevaju i kvare, naročito ukoliko su loše proizvodnje ili rade u uslovima slabe ventilacije.

LED sijalice ne vole toplotu, te ukoliko su ugrađene u duboke, slabo provetrene lustere ili u prostorije sa visokom temperaturom, elektronski delovi u sijalici se pregrevaju i brzo otkazuju.

Zato je životni vek u praksi često kraći nego što obećanje na pakovanju sugeriše.

Nestabilno ili "nečisto" napajanje utiče na rad

Ako vaša električna mreža ima česte fluktuacije napona, mikro-spajkove ili nije dovoljno stabilna, to utiče na elektroniku u LED sijalici. Vremenom dolazi do oštećenja komponenti, što dovodi do treperenja ili konačnog otkazivanja.

Sijalice ugrađene u stare ili neispravne grla često ne dobijaju stabilan kontakt, zato ukoliko se sijalica ne zavrne pravilno ili je soket zaprašen i oksidirao, dolazi do nestabilnog napajanja i bržeg otkaza.

Vlaga dodatno ubrzava kvar

Ako vam LED sijalice najčešće otkazuju u kupatilu, kuhinji ili podrumu — uzrok može biti vlaga. Prostorije sa visokom relativnom vlažnošću, naročito ako nemaju dovoljnu ventilaciju, predstavljaju teško okruženje za elektronske komponente u LED sijalici.

Vlaga, u kombinaciji sa toplotom, može da dovede do korozije unutrašnjih delova, slabljenja kontakata i pregorevanja napajanja. Čak i ako sijalica radi, može početi da treperi ili znatno smanji svoj intenzitet svetla. Ovo važi naročito za modele koji nemaju posebnu zaštitu od vlage (npr. IP44 ili viši).

Stari dimeri i LED sijalice

Mnogi korisnici instaliraju LED sijalice u lustere i rasvetu sa starim dimer prekidačima, ne znajući da to može da napravi problem. Ti dimeri su prvobitno projektovani za sijalice sa žarnom niti (inkandescentne), koje troše znatno više struje i imaju drugačiji sistem rada.

LED sijalice troše manje energije i reaguju osetljivije na nestabilan napon. Kada se koriste sa starim dimerima, mogu početi da trepere, zuje, isključuje se sama i/ili prerano otkazuju.

Najčešći nevidljivi krivac

Iako na prvi pogled sve LED sijalice izgledaju slično, razlike u kvalitetu proizvodnje mogu biti ogromne.

Mnogi proizvođači, posebno oni koji ciljaju na nižu cenovnu klasu, nastoje da smanje troškove tako što ugrađuju jeftine elektronske komponente, slabije drajvere i koriste materijale koji nisu otporni na toplotu ili vlagu.

Takođe, često izostaju ozbiljni testovi u realnim uslovima, pa proizvodi stižu na tržište bez dovoljne provere dugotrajnosti i pouzdanosti.

Kako da produžite vek trajanja LED sijalica

Ako želite da vaši LED izvori svetla zaista potraju godinama, važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih stvari prilikom kupovine i ugradnje:

Kupujte LED sijalice poznatih brendova koji nude jasne tehničke specifikacije i imaju pozitivne ocene korisnika. Obratite pažnju na garanciju i sertifikate kvaliteta. Izbegavajte ugradnju u zatvorene i slabo provetrene prostore Ukoliko je potrebno, koristite modele sa aluminijumskim hladnjakom (heat sink). Proverite kompatibilnost sa dimerima Uzmite u obzir uslove prostorije (za kupatila, kuhinje i podrume koristite LED sijalice otporne na vlagu, sa IP zaštitom). Proverite elektroinstalacije Ne prenapinjujte sijalicu (pogotovo ako na pakovanju stoji da se vek trajanja zasniva na 3–6 sati dnevno).

