PITANJE ZA VOZAČE: Temperature su u padu - da li je vreme za zamenu letnjih guma zimskim
MNOGI vozači se vode logikom da letnje gume ne treba menjati sve dok na drumu nema snega. Međutim, mnogi od njih ne znaju da bi zapravo trebalo da prate drugi pokazatelj i da spram njega vrše zamenu pneumatika.
Južni deo Srbije se već zabeleo, a niske temperature stigle su i u niže, severnije krajeve - tokom nedelje koja je za nama jutarnje temperature su se u većim gradovima kretale oko 5. podeljka Celzijusove skale, dok su dnevne jedva premašivale 10. Na šta bi trebalo da se oslanjamo kada je reč o zameni pneumatika, odnosno koje pokazatelje da pratimo da bismo ostali bezbedni na drumu?
ZLATNO PRAVILO ZA ZAMENU GUMA: NE ČEKAJTE PRVI SNEG, VEĆ PRATITE KRETANjE TEMPERATURA
Kada je reč o zameni pneumatika, vozači bi trebalo da se pridržavaju "pravila 7 stepeni" - ukoliko su temperature duže od desetak dana u najtoplijem delu dana ispod ove granice (i nastavljaju da idu naniže), savet je da se letnji pneumatici zamene zimskim, piše portal Vredestein. Da li to znači da bi vozači u Srbiji već trebalo da zamene svoje gume?
Ne nužno: u gradovima u kojima snežne padavine nisu prisutne vozači bi i dalje mogli da nastave da voze sa letnjim gumama, jer dani pred nama donose nešto više temperature, na kojima zimske gume nemaju zadovoljavajuće performanse. U predelima u kojima je snežni prekrivač već sada prisutan zimske gume su svakako već sada poželjne iz bezbednosnih razloga.
KOJE RIZIKE NOSI VOŽNjA SA LETNjIM PNEUMATICIMA NA NIŽIM TEMPERATURAMA
Zbog čega je poštovanje "pravila 7 stepeni" zapravo važno? Odgovor se krije u sastavu guma. Naime, na temperaturama nižim od ove dolazi do stvrdnjavanja strukture mase od kojih je napravljena guma - ona postaje tvrda, nalik plastici, pa se zbog toga smanjuje i njena moć prijanjanja površini druma, što višestruka povećava rizik od proklizavanja automobila.
-Letnje gume nemaju dobra svojstva i performanse na niskim temperaturama. Sa njima je duži i zaustavni put tokom kočenja, a značajno se kompromituje i stabilnost vozila na drumu, navodi predsednik Agencije za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović, u intervjuu za RT Balkan, upozoravajući da se time povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.
(rt.rs)
