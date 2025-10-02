Panorama

SETITE SE ŠTA STE SANJALI, OSLUŠNITE INTUCIJU Astro savet za četvrtak, 2. oktobar: Evo na koje znakove danas utiče spoj Meseca i Plutona

Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 10. 2025. u 07:00

KONJUNKCIJA Meseca i Plutona u Vodoliji utiče na podsvest i pojačava intuiciju, naročito osoba s ovim aspektom u ličnom horoskopu.

Ovaj aspekt će se odraziti i na snove koji mogu da nose poruku ili predosećaj u vezi sa prošlošću.

Pošto je Mesec simbol emocija, žena, majke, doma i porodice, a Pluton strasti, sukoba, agresije, njihov spoj (konjunkcija) donosi netoleranciju, isključivost, povređena osećanja, sukob sa ženama...

Na udaru su fiksni znaci - Vodolija, Škorpija, Bik i Lav.

Međutim, pošto Mesec pravi i trigon s Uranom (koji upravlja Vodolijom), koji će ublažiti naporan aspekt između nežnog Meseca i nepredvidivog Urana.

