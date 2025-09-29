SLADOLED KAO OLAKŠANJE: Može biti od pomoći kada nas boli grlo, objašnjava ruski lekar

KADA nas boli grlo, obično ni ne pomišljamo o tome da pojedemo sladoled, ali ruski lekar naglašava da u određenim situacijama ova poslastica može da olakša stanje u kome se nalazimo.

-Sladoled privremeno može olakšati akutne bolove u grlu, budući da se zbog hladnoće krvni sudovi unutar sluznice malčice skupljaju, pa otok delimično i kratkoročno prolazi- navodi doktor Nadežda Černišova.

-Na neki način, zahvaljujući sladoledu postiže se analgetičko dejstvo. Ipak, važno je da imamo na umu i činjenicu da ova poslastica nije lekovita i da sa njom ne treba preterivati- dodala je stručnjak.

Osim kada nas boli grlo, sladoled je preporučljiv i u ovim situacijama

-Sladoled nam može biti od pomoći i nakon vađenja zuba ili krajnika - hladnoća od sladoleda ne samo da prija i čini otok manjim, već i prevenira eventualno pojačano krvaranje nakon zahvata- navodi infektolog Margatira Provotorova, u razgovoru za Gazetu.

-Osim što olakšava oporavak nakon operacije, sladoled je i izvor kalorija, a ujedno je i odgovarajuće konzistencije da se ne mora žvakati- dodaje otorinolaringolog Ilja Sadikov.

Kod ovog zdravstvenog stanja sladoled ne treba jesti

-Ipak, sladoled nije preporučljiv baš u svim situacijama, a u nekim može i pogoršati bol u grlu i izazvati druge zdravstvene probleme. Na primer, ukoliko nas grlo boli, promukli ste i jedva pričate, verovatno je reč o laringitisu, odnosno zapaljenju glasnih žica - u tom slučaju sladoled nipošto ne treba jesti, jer hladnoća negativno utiče na glasne žice- dodaje ona u intervjuu za Argumenti i Fakti.

Osim sladoleda, kod bola u grlu može pomoći i ovo

Ledeni čaj, voda sa ledom i drugi hladni napici takođe mogu pomoći kada nas boli grlo. Interesantno je da je jedna studija pokazala da topla i slatka pića (kao što je topla čokolada) mogu pomoći u ublažavanju neprijatnog osećaja, jer sladak ukus podstiče lučenje endorfina i privremeno odvlači pažnju od "grebanja" u grlu. Istina, ne zna se da li je reč o placebo efektu. Kod neprijatnog osećaja može pomoći i med, koji oblaže sluznicu zaštitnim filmom.

