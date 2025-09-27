OPREZ NA PUTOVANJIMA I S PRAVNIM AKTIMA Astro savet za nedelju, 28. septembar: Evo na koje znake danas utiče pozicija severnog Mesečevog čvora
MESEC u hedonističkom, velikodušnom Strelcu, kojim upravlja Jupiter, danas pravi izazovan aspekt upravo sa Jupiterom, što donosi sklonost preterivanju u životnim zadovoljstvima.
Mesec takođe pravi napet aspekt (kvadrat) sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama, što vodenim znacima treće dekade (Rak, Škorpija, Ribe) može doneti probleme sa finansijama, ispitima, na putovanjima, sa putnom dokumentacijom, radnim dozvolama, u kontaktima sa strancima, kao i sa sudskim sporovima, rešavanjem pravnih akata.
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
