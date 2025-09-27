Panorama

OPREZ NA PUTOVANJIMA I S PRAVNIM AKTIMA Astro savet za nedelju, 28. septembar: Evo na koje znake danas utiče pozicija severnog Mesečevog čvora

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 09. 2025. u 19:00

MESEC u hedonističkom, velikodušnom Strelcu, kojim upravlja Jupiter, danas pravi izazovan aspekt upravo sa Jupiterom, što donosi sklonost preterivanju u životnim zadovoljstvima.

ОПРЕЗ НА ПУТОВАЊИМА И С ПРАВНИМ АКТИМА Астро савет за недељу, 28. септембар: Ево на које знаке данас утиче позиција северног Месечевог чвора

Foto Shutterstock

Mesec takođe pravi napet aspekt (kvadrat) sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama, što vodenim znacima treće dekade (Rak, Škorpija, Ribe) može doneti probleme sa finansijama, ispitima, na putovanjima, sa putnom dokumentacijom, radnim dozvolama, u kontaktima sa strancima, kao i sa sudskim sporovima, rešavanjem pravnih akata.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZA VOLANOM: Sramna objava Lazića posle nesreće
Poznati

0 0

ZA VOLANOM: Sramna objava Lazića posle nesreće

PEVAČ Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić su imali saobraćajnu nesreću ove nedelje kod Galenike. Nesreća se dogodila iza ponoći, Darko se zakucao u autobus. Na sreću, nije bilo putnika, a pevač i njegova supruga su zadobili lakše telesne povrede.

27. 09. 2025. u 13:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica